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育兒津貼升級政策 鄭文燦：中央會有完整規劃

最新更新：2019/11/25 20:51
總統蔡英文提出0到6歲育兒津貼升級新政策，桃園市長鄭文燦（前）25日表示，育兒津貼有一套中央跟地方的分攤方式，今年度的預算都已編列，相信中央會有完整規劃，也會讓政策有全國一致的標準實施。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月25日
總統蔡英文提出0到6歲育兒津貼升級新政策，桃園市長鄭文燦（前）25日表示，育兒津貼有一套中央跟地方的分攤方式，今年度的預算都已編列，相信中央會有完整規劃，也會讓政策有全國一致的標準實施。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月25日

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）總統蔡英文提出0到6歲育兒津貼升級新政策，桃園市長鄭文燦今天表示，相信中央政府會有完整的規劃，也會讓政策有全國一致的標準來實施，政府會建立一個完整的育兒津貼制度。

鄭文燦出席桃園市國小雙語創新學校聯合成果發表會後接受記者聯訪，對於新北市長侯友宜擔心育兒津貼升級政策在選舉年只辦一次性，後續若由地方負擔將增加財政困難。鄭文燦表示，育兒津貼有一套中央跟地方的分攤方式，今年度的預算都已編列，育兒津貼若擴大到6歲，調整到新台幣5000元，相信中央會有完整規劃，也會讓政策有全國一致的標準實施。

鄭文燦說，在實施的初期，每個地方政府都需要調整預算，當然，這部分中央應該會做縝密的協商，並不需要擔心。因為政府在先前托育準公共化上路的過程，已經有很好的經驗。下個階段要擴大實施，在現有的基礎上，相信會溝通得更好。

鄭文燦指出，這不會是一次性的預算，會建立一個完整的育兒津貼制度。（編輯：李錫璋）1081125

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