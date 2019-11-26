挺港警惹議 葉毓蘭：政治爭端不是由警察解決

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨不分區立委參選人葉毓蘭日前挺港警惹議，葉毓蘭今天表示，警察從不是解決政治爭端的人，是香港政府失能；至於外界質疑港警執法過當等作法，她建議香港成立公正、獨立的調查委員會調查。

葉毓蘭列為國民黨不分區立委第2名，但因日前對於香港反送中事件的相關發言，備受爭議。

葉毓蘭上午接受廣播專訪，被主持人問到是否要為日前相關發言道歉，葉毓蘭避答，她說，沒有贊成港警用暴力攻進校園，港警只是用了他們自認有效的方法。

葉毓蘭說，當時她會稱香港示威者是暴民，是因為她親眼目睹，港人丟汽油彈、炸地鐵、破壞軌道；她認為，香港警察要解決這樣長期動亂，需要回歸專業。

主持人追問，港警做出了許多侵害人權的事，葉毓蘭說，警察從不是解決政治爭端的人，這是香港政府失能，警察只是在街頭維持和恢復秩序，有關警察執法爭議，她建議香港成立公正獨立調查委員會調查。

至於香港區議會選舉泛民派大勝親中建制派，是否代表港人對中共說不，葉毓蘭說，是，這代表港人不願意接受中國制度。

不過，葉毓蘭也說，香港區議會改選結果，證明還是有相當的人支持中國的制度，不論是香港或大陸政府，每個政府都要反省，否則民意如流水，潮起潮落很快；就像去年九合一大選民眾厭惡民進黨，國民黨大勝，但不到一年，國民黨今年這場選戰打成這樣，「我們壓力很大」。

主持人問到，是否因香港反送中的發言承擔外界壓力，以及是否會退出不分區，葉毓蘭反問，「我為什麼要退出」，她代表的是警消和家屬，以及被警消保護的人民，她也沒有什麼壓力不壓力，就平常心看待。

另一位在國民黨不分區名單的台北護理健康大學教授李玉嬋，原在安全名單內，但因為知名度低引發爭議，後退至安全名單外。

李玉嬋今天接受廣播專訪時說，她不認識黨主席吳敦義，也不認識吳敦義的太太蔡令怡，是受台北市議員王欣儀推薦，盼能推動全民心理健康。（編輯：林興盟）1081126