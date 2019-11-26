日新任駐台代表：日本與台灣是心連心的真正朋友

（中央社記者顧荃台北26日電）新任日本駐台代表泉裕泰今天表示，雖然抵達台灣不久，卻已深刻感受到日本與台灣是心與心相連的真正朋友關係；在國際秩序不確定性增高當中，加強日本與台灣的關係更為重要。

泉裕泰於11月1日來台抵任，今晚舉行就任茶會。

泉裕泰致詞時表示，台灣與日本在地理、歷史、文化上有著無法以一句話來表達的密切連結。看到日治時期在台灣建造的總統府等許多建築保存狀態良好，至今仍被珍惜地使用，他感受更加深刻。雙方人員的交流也很密切，他到台灣雖然還不滿一個月，但已感受到日本與台灣的關係是心與心相連的真正的朋友關係。

泉裕泰表示，2018年全年台灣有476萬人次造訪日本，日本有197萬人次訪台。他今後不僅要向台灣宣傳日本，也應該向日本傳達台灣的魅力。

他說，為讓台日雙方經濟更加繁榮，日本與台灣是彼此不可或缺的夥伴。此外，台灣對日本而言，是具有自由、民主主義、基本人權、法治等共同基本價值的重要夥伴。國際社會大幅變動，現有秩序不確定性增高當中，加強日本與台灣的關係更為重要。

泉裕泰也打趣說，他在來台前，前任代表沼田幹夫建議，去拜訪所有與台灣有關的日本國會議員辦公室。他一開始沒有考慮太多，就以輕鬆的心情接受建議，「但是後來有些後悔，因為日本的親台派國會議員人數竟然有將近300人。」

泉裕泰說，他要再次重申，抵台以來，實際感受到日本與台灣是彼此關懷的朋友關係。從2011年的東日本大地震、2016年的熊本地震、去年的西日本豪雨，到今年的第18號颱風米塔、第19號颱風哈吉貝的災情，甚至是沖繩首里城的火災，日本遭遇困難時，台灣總是第一個慰問或是伸出援手。（編輯：林孟汝）1081126