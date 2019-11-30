更多編輯台推薦新聞：
伊拉克總理宣布請辭 打破兩伊聯盟恐促中東政治洗牌
國際

伊拉克總理宣布請辭 打破兩伊聯盟恐促中東政治洗牌

跳陸橋鑽臭水道覓出路 受困港理大36小時紀錄
兩岸

跳陸橋鑽臭水道覓出路 受困港理大36小時紀錄

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專訪／歐盟代表：台灣是不可或缺夥伴 盼台歐提升實質關係
首頁 / 政治

陸媒：李孟居因刺探軍事機密遭深圳國安局逮捕

最新更新：2019/11/30 14:21

（中央社台北30日電）台灣民眾李孟居8月赴香港旅遊，卻在入境中國大陸後失聯，國台辦隨後證實他遭到審查。陸媒今天報導，李孟居因涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，被深圳市國家安全局依法逮捕。

南方日報報導，這項來自中國國家安全機關的消息指出，10月31日，經深圳市人民檢察院批准，李孟居因涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，被深圳市國家安全局依法逮捕。

報導指控，李孟居是「台獨」組織骨幹分子，今年8月赴香港參與支持「反中亂港」活動，並潛入境內刺探軍事秘密，並稱目前該案正在依法辦理中。

李孟居家住新竹，5月受聘為屏東縣枋寮鄉鄉政顧問，8月18日隻身赴香港旅遊。枋寮鄉長陳亞麟8月20日上午10時左右與李孟居聯絡，李孟居稱，「人在香港邊境，想過關深圳，解放軍集結在邊境，情勢看起來很緊張」。

陳亞麟表示，李孟居並傳了一張解放軍集結的照片給他，之後就再也聯絡不上。他還透露，李孟居是到香港旅遊，但關注「反送中」事件，8月18日還傳了一張「反送中」的現場照片給他。

大陸委員會發言人邱垂正在8月29日的例行記者會上說，據李孟居家屬轉述，李孟居在香港時仍保持聯繫，入境中國大陸後失聯。

中國大陸國台辦發言人馬曉光在9月11日的例行記者會上表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。但未進一步透露細節。（編輯：陳家倫/楊昇儒）1081130

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報