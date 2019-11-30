陸媒：李孟居因刺探軍事機密遭深圳國安局逮捕

（中央社台北30日電）台灣民眾李孟居8月赴香港旅遊，卻在入境中國大陸後失聯，國台辦隨後證實他遭到審查。陸媒今天報導，李孟居因涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，被深圳市國家安全局依法逮捕。

南方日報報導，這項來自中國國家安全機關的消息指出，10月31日，經深圳市人民檢察院批准，李孟居因涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，被深圳市國家安全局依法逮捕。

報導指控，李孟居是「台獨」組織骨幹分子，今年8月赴香港參與支持「反中亂港」活動，並潛入境內刺探軍事秘密，並稱目前該案正在依法辦理中。

李孟居家住新竹，5月受聘為屏東縣枋寮鄉鄉政顧問，8月18日隻身赴香港旅遊。枋寮鄉長陳亞麟8月20日上午10時左右與李孟居聯絡，李孟居稱，「人在香港邊境，想過關深圳，解放軍集結在邊境，情勢看起來很緊張」。

陳亞麟表示，李孟居並傳了一張解放軍集結的照片給他，之後就再也聯絡不上。他還透露，李孟居是到香港旅遊，但關注「反送中」事件，8月18日還傳了一張「反送中」的現場照片給他。

大陸委員會發言人邱垂正在8月29日的例行記者會上說，據李孟居家屬轉述，李孟居在香港時仍保持聯繫，入境中國大陸後失聯。

中國大陸國台辦發言人馬曉光在9月11日的例行記者會上表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。但未進一步透露細節。（編輯：陳家倫/楊昇儒）1081130