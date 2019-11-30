蔡總統訪竹市 提經濟更亮眼3大目標

總統蔡英文（前右2）30日為民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（前左2）站台，新竹市長林智堅（前左）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）也到場力挺。中央社記者魯鋼駿攝 108年11月30日

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）總統蔡英文今天表示，「重視經濟、照顧與台灣安全，是蔡英文路線」，下一個4年會繼續做、擴大做，讓經濟更亮眼、照顧更周全、台灣更安全等3大目標。

蔡總統下午到新竹市北大路停車場「蔡英文、鄭宏輝聯合競選總部」成立大會為鄭宏輝站台力挺，並呼籲選民支持由鄭宏輝、立委柯建銘與新竹市長林智堅連線組成的「新竹隊」，讓新竹市持續有好成績。

總統表示，自己過去3年多在中央帶頭拚經濟，現在股市持續上萬點，台商、外商投資大爆發，經濟成長率也回到亞洲四小龍第一，而且是用創新帶動成長，包括人工智慧、物聯網、生醫產業等，這些下個世代最重要的創新產業，都是新竹未來繼續發展的利基。

蔡總統說，除了經濟，政府也拚照顧，包括長照2.0、托育補助擴大，民眾最有感的減稅也已上路，基本工資連續4年調漲，她強調「重視經濟、照顧與台灣安全，是蔡英文路線。」

蔡總統指出，未來有3大目標會繼續做、擴大做，包括「經濟更亮眼」，有信心以高科技實力，讓台灣成為亞洲高階製造中心，未來會強化產業聚落，深化軟硬體整合，加強人工智慧、5G與綠能生產應用。

她說，第二目標為「照顧更周全」，未來4年會將育兒津貼從新台幣2500元加倍至5000元；0至6歲兒童除了自己帶、讀私立幼兒園有津貼，也會建立更多公共化幼兒園，減免更多學費；而老人家長照2.0也要持續升級，除了增加總經費，服務項目、日照中心與住宿機構都要增加。

蔡總統說，第三目標是讓「台灣更安全」，堅守國家主權，堅守民主自由價值，任何企圖引導台灣接受「一國兩制」主張，答案只有「不可能」，未來4年不挑釁、不屈服，會堅守理念和價值，用民主精神跟全世界交朋友。

蔡總統今天也肯定鄭宏輝曾任多屆新竹市議員，做過民進黨市議會黨團總召，是府會之間的關鍵溝通橋梁，包括新竹大車站計畫、建立老人食堂、改造南寮漁港和公園等都一起推動。

另外，蔡總統與林智堅稍早也一同出席由新竹市政府攜手還我特色公園行動聯盟舉辦的「2019上街玩耍吧」活動，和2000多名親子同樂度過健康週末午後。兩人在街道上拉起載著孩子的木箱車，也一起吹泡泡、打毽子球，場面歡樂，讓總統開心直呼「今天新竹市很不一樣，充滿小朋友的創意與歡笑聲。」（編輯：洪學廣）1081130

總統蔡英文（前左）與民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（前右）的聯合競選總部成立大會30日在新竹市舉行，總統蔡英文到場為鄭宏輝站台，拉抬聲勢。中央社記者魯鋼駿攝 108年11月30日