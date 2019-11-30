回應同性婚姻 韓國瑜：尊重大家的感情問題

國民黨總統參選人韓國瑜（中）30日在中央黨部出席青年後援會暨政策座談會，與年輕世代對談，聆聽青年代表的意見，離去時不忘拱手致意。中央社記者施宗暉攝 108年11月30日

（中央社記者余祥台北30日電）國民黨總統參選人韓國瑜被提名後首度針對同性婚姻表態，他說，所有人都被親情、友情和愛情困住，一輩子都跳不出來，他祈禱、期待有情人終成眷屬，完全尊重大家的感情問題。

韓國瑜日前展開全台傾聽之旅，幾乎在每一場與民眾對談的場合，都有民眾提出對同性婚姻的批評與抗議，不過，韓國瑜從未正面回應此問題。

韓國瑜下午出席青年後援會暨座談會，與會青年詢問，同性婚姻是青年很重視的議題，但國民黨籍立委卻有人說未來要修改相關法律，希望韓國瑜可以表態。

韓國瑜表示，所有人都被一個情字困住，一輩子都跳不出來，出生時被家庭父母的愛、兄弟姐妹的親情困住，讀書之後被友情困住，遇到異性之後被愛情困住，一輩子就在情裡打轉。

韓國瑜說，他祈禱、期待有情人終成眷屬，完全尊重大家的感情問題，因為他對情看的比較透澈。

不過，根據媒體報導，韓國瑜2018年競選高雄市長時曾表態支持基督教所提倡家庭至高無上的價值；韓國瑜夫人李佳芬11月在台中佳芬講堂時表示，同婚被過度消費，韓國瑜當選會重新檢討。

此外，也有青年提出有關韓國瑜時常失言的質疑，韓國瑜說，他不是不重視逐字稿，但他希望跟大家乒乓球式的發展，互動性強，跟大家打成一片。（編輯：鄭雪文）1081130