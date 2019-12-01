吳斯懷稱民進黨怕他 賴清德：毫無反省不符民意

（中央社記者王承中台北1日電）民進黨發起「全民下架吳斯懷」，國民黨不分區立委參選人吳斯懷稱「是因為怕他」。民進黨副總統參選人賴清德今天表示，吳斯懷毫無反省，與主流民意相去甚遠。

賴清德上午在台北市出席民進黨立委參選人吳思瑤的競選總部成立大會，受到在場支持者熱烈歡迎，全場「凍蒜」聲不絕於耳，賴清德也拉著吳思瑤的手，帶領支持者高喊「正能量、好立委」，並與吳思瑤發射兩顆「正能量元氣彈」的氣球，將全場氣氛帶到最高潮。

賴清德在會前受訪時表示，2020選舉攸關台灣未來，民進黨團結一致，也希望全國民眾共同守護台灣。他指出，台灣贏，每個人才有機會贏，這場選戰就是攸關台灣生存發展的選戰。

有關民進黨發起「全民下架吳斯懷」活動，吳斯懷在接受訪問時表示是因為怕他，對此賴清德認為，吳斯懷顯然一點反省都沒有，與台灣主流民意相去甚遠，在這種狀況下，台灣人民更應該要團結一致，共同支持民進黨，讓國民黨親中的不分區名單不會成功。

賴清德說，「支持吳思瑤，下架吳斯懷，這樣台灣才能夠釋懷」。

不過，由於吳思瑤、吳斯懷念起來只有一字之差，賴清德一開始不小心口誤，把「下架吳斯懷」講成「下架吳思瑤」，讓在場媒體及站在旁邊的吳思瑤驚呼，而賴清德也連忙更正是「下架吳斯懷」；吳思瑤笑著說，最近真的很困擾，因為一字之差是天差地別。（編輯：林淑媛）1081201