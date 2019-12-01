下架吳斯懷 卓榮泰：國民黨提名與全民作對

（中央社記者王承中、侯姿瑩台北1日電）民進黨發起全民下架吳斯懷（國民黨不分區立委提名人）活動，民進黨主席卓榮泰今天表示，吳斯懷讓人民完全無法放心，國民黨的提名公然與全民作對，國民黨、吳斯懷自己要檢討。

民進黨立委參選人吳怡農日前發起全民下架吳斯懷活動，卓榮泰上午出席總統蔡英文、吳怡農聯合競選造勢活動時表示，選舉要選得好，有很多條件，但有兩樣不變的定律，就是不能犯錯、要做對的事。

「國民黨就是一直犯錯」，卓榮泰拜託大家，如果不能下架吳斯懷，就讓吳怡農進入立法院看管好吳斯懷。他知道，要下架吳斯懷難度很高，但是要把吳怡農送進立院難度不高，呼籲大家支持。

對於吳斯懷表示，民進黨對他種種攻擊，是因為怕他。卓榮泰隨後在前往民進黨立委參選人吳思瑤競選總部成立大會時指出，應該是台灣人民都怕吳斯懷，因為中國共產黨喜歡吳斯懷、中國國民黨提名吳斯懷。

卓榮泰表示，吳斯懷過去的種種行為，讓人民完全無法放心，國民黨提名這樣的人，公然與全民作對，所以全民下架吳斯懷成為一股風潮，國民黨、吳斯懷自己要檢討。

卓榮泰指出，國民黨立委少幾席跟吳斯懷當選，兩相比較，吳斯懷的破壞實在太大，站在政黨競爭的立場，當然希望民進黨立委能多幾席，但是站在國家安全的立場，全民無法容忍吳斯懷這一席。

前行政院長游錫堃表示，如果吳斯懷進入立法院，一定會在外交及國防委員會，很有可能會外洩國家安全機密。吳斯懷還曾在電視上公開教導中國解放軍如何對付美國，可以看得出來，吳斯懷是完全認同中國。

他說，像這樣對國家沒有忠誠度，讓吳斯懷擔任立委，就會讓人民憂心，民進黨只是講出人民的憂心，不是民進黨怕他。（編輯：蘇志宗）1081201