余天：讓國民黨政黨票不到159萬 下架吳斯懷

（中央社記者王鴻國、葉素萍新北1日電）總統蔡英文連任新北市競選總部今天下午成立，競總主委余天呼籲，讓國民黨政黨票減少至159萬票以下，下架國民黨不分區立委名單中的吳斯懷，藉選舉給國民黨一個教訓。

蔡總統連任新北市競選總部今天下午在板橋第二運動場舉行成立大會，雖然天氣很熱，仍吸引大批民眾到場熱情相挺。

民進黨副總統參選人賴清德下午1時首先到場致意，不僅接受原住民族舞蹈迎接，並和余天兒子余祥銓合唱「榕樹下」，30分鐘後離去，活動並於下午2時展開。

余天表示，希望新北12席立委參選人都能全壘打全數當選，同時呼籲大家支持民進黨不分區立委名單，讓國民黨政黨票減少至159萬票以下，才能使國民黨不分區名單中的吳斯懷不能進入立法院，藉由選舉給國民黨一個教訓。

民進黨副秘書長林飛帆表示，民進黨在和中國沒有簽訂任何協議下，台灣拚經濟成為亞洲四小龍之首。但他擔心國民黨不分區立委進入立法院，國家重要機密被交給中國，要求大家一起下架吳斯懷。

前行政院長游錫堃表示，香港警方公布反送中活動迄今，被逮人數達5890人，心中很痛，因為被抓的大部分是中學生，他擔心這些人可能如法輪功被活摘器官或像新疆被勞改。

他指出，香港這一代人很辛苦，想到過去從美麗島事件到後續林宅血案及民進黨組黨、贏得大選，是有許多人視死如歸才能拚出如今的民主自由。

游錫堃強調，今日香港，明日台灣，中國無所不用其極影響2020年台灣選舉，因此，明年選舉是與中國的關鍵戰役，台灣贏才能永續發展，否則就可能沒有民主自由，因此明年選舉一定要下架國民黨總統參選人韓國瑜及黨主席吳敦義、不分區立委名單的吳斯懷，台灣才能保住民主自由。（編輯：洪學廣/李亨山）1081201