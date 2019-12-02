台灣維新籲中選會 舉辦小黨政見發表會

台灣維新召集人蘇煥智（右2）2日在中選會前舉行記者會，呼籲中選會應舉辦政黨的電視政見發表會與辯論會，讓選民更了解各政黨的參選人。中央社記者王騰毅攝 108年12月2日

（中央社記者游凱翔台北2日電）台灣維新召集人蘇煥智今天表示，2020總統及立委選舉倒數，對於許多仍在爭取席次的小黨更需被看見及了解，因此籲中選會，應舉辦屬於小黨的政見發表會，給予各政黨公平競爭機會。

台灣維新上午在中選會召開記者會，蘇煥智、台大法律學院名譽教授賀德芬、公共監督聯盟等人共同參與。蘇煥智表示，這次的選舉中，某些政黨的不分區立委名單引起關注，但對於許多仍在爭取席次的小黨而言，更需要人們的關注及了解。

蘇煥智認為，政黨票真正精神在彰顯政黨理念與政策，但現行公職人員選罷法等相關規範條件下，各政黨只能依據所提名的不分區立委人數播放僅幾分鐘的電視廣告，難以完整論述各政黨主要政策及議題。

蘇煥智舉例，鄰近國家均重視政黨有公平政見發表機會，例如香港在立法會選舉期間，公營媒體香港電台都會與電視台合作，邀請各政黨參與公開電視辯論；澳門的澳門廣播電視、日本NHK也都是如此，讓選民可以透過直播，直接觀察參選人與政黨的臨場表現。

蘇煥智強調，台灣商業媒體的發展已限縮許多小黨發聲機會，導致台灣政黨政治被少數人、大黨壟斷，而中選會身為中立的選舉機關，應出面協助辦理屬於小黨的電視政見發表會與公開辯論會，不僅彰顯公平，也能讓選民有機會監督。

記者會後，蘇煥智等人向中選會主任秘書莊國祥遞交陳情書，莊國祥也允諾近日內給予答覆。（編輯：黃國倫）1081202