柯文哲稱綠營過半會傲慢 小黨分散恐被各個擊破

（中央社記者梁珮綺台北3日電）台灣民眾黨主席柯文哲喊出「三黨不過半，台灣重開機」，他今天表示，若民進黨單獨過半，就會極度傲慢；若沒過半且小黨分散，將會被民進黨各個擊破，應集中選票支持民眾黨。

柯文哲中午接受ETtoday「雲端最前線」主持人楊文嘉專訪，暢談2020選舉相關議題。

被問及是否主張策略性配票以追求國會席次最大化時，柯文哲說，2018年公投就是最顯著例子，國民黨、民進黨各自有贊同與反對的案子，質疑難道沒有自己的意見，「這是那種分裂國家的最大問題」。

柯文哲說，明年選舉則鼓勵理性投票，總統票、政黨票及區域立委選票應分開看，如總統參選人就只有3人，應決定好投誰，不投也可以，政黨票亦然，決定好哪個政黨後再投，「不能說我是國民黨，就咚咚咚這樣蓋」。

就國會組成而言，柯文哲的立場仍是「三黨不過半，台灣重開機」，若民進黨單獨過半，就是極度傲慢，「拿到行政院，立法院還過半，就是整桌搬走（台語）」。

他說，過去3年半已看太多，「民進黨沒過半，但小黨分散，以我對民進黨的了解，他各個擊破，對他來講太容易了」。

楊文嘉追問，柯文哲的立場是否呼籲選民要將票集中投給民眾黨。柯文哲表示，「這是我的立場」，認為選票分散沒效果，會被各個擊破。

被問及若與鴻海創辦人郭台銘在特定政策上意見分歧時，民眾黨不分區立委被提名人、郭家軍高虹安該聽誰的，柯文哲說，若下動員令，相信高虹安仍會服從黨的命令。

他舉例，他與北市勞動局長賴香伶也並非在任何事情上都意見一致，甚至有時候自己還會聽到冒冷汗，但政策不會是一個口令一個動作，原則上可以協調。（編輯：李亨山）1081203