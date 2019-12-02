黃國昌質疑韓國瑜為採砂石關說 韓辦赴北檢提告

針對時代力量立委黃國昌質疑國民黨總統參選人韓國瑜關說砂石案，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之（左）2日在律師葉慶元（右）陪同下，前往台北地檢署對黃國昌按鈴提告。中央社記者王騰毅攝 108年12月2日

（中央社記者王承中台北2日電）時代力量立委黃國昌質疑國民黨總統參選人韓國瑜為岳家砂石事業關說，韓國瑜競辦發言人葉元之、法律顧問葉慶元今天前往台北地檢署按鈴控告黃國昌散播謠言，意圖使人不當選。

黃國昌質疑韓國瑜在擔任立委期間，疑為岳家砂石事業關說、施壓藉以牟利。葉元之、葉慶元上午前往台北地檢署按鈴提告，指黃國昌散播謠言，意圖使人不當選，已構成妨害選舉的行為，違反總統副總統選罷法。

葉慶元表示，總統副總統選罷法有明確規定，意圖使人不當選而散布謠言，構成妨害選舉的行為，是有刑事責任。黃國昌不管在記者會或在臉書上，以文字或其他方式加重誹謗韓國瑜的名譽。黃國昌宣稱韓國瑜家族有所謂特權賺取暴利，但稍做功課就很清楚，韓國瑜岳父的砂石場最後是收掉的。

葉慶元指出，若黃國昌自己宣稱非常認真的做功課，那黃國昌很明顯就是在說謊，用不實訊息打擊韓國瑜名譽並影響選情，明顯構成妨害選舉罪，所以今天來按鈴提告。

葉元之表示，這幾天黃國昌為救時代力量日漸下滑的聲量，企圖把韓國瑜當作選戰提款機，利用立委職權，在立法院做出多項不實指控。黃國昌只是說了一個故事，並未拿出鐵證，證明韓國瑜有特權施壓，但已造成社會很多誤會，今天要對黃國昌這樣低劣、惡質、抹黑的文化，尋求法律的方式，制止這樣的行為。

葉元之指出，黃國昌拿出來的都是協調會的紀錄，這都是民代本於職責接受地方需求所辦的選民服務案件，卻被黃國昌惡意抹黑成特權關說。他質疑黃國昌也是立委，是否從未幫地方爭取過任何建設跟預算，難道幫地方爭取建設就是圖利行為。

葉元之表示，韓辦昨天已開記者會還原整件事情經過，沒有盜採砂石的問題。他認為，黃國昌就是在刷存在感，黃國昌之前因為私菸案被綠營唾棄，現在想要藉由打擊藍營爭取綠營認同，黃國昌若要揭弊，私菸案怎麼都不管了。他說，「黃國昌不以揭弊為目的，都是選舉操作，這種人才可笑」。

媒體詢問，黃國昌日前呼籲要韓國瑜直球對決，葉元之指出，如果黃國昌要選總統，就可來辯論，既然黃國昌這麼愛辯論，是否要呼籲總統蔡英文跟韓國瑜辯論，現在民眾想看到的是蔡總統、韓國瑜及親民黨主席宋楚瑜三位總統參選人針對國政方針辯論，不是辯論這種抹黑栽贓的話。（編輯：黃國倫）1081202

針對時代力量立委黃國昌質疑國民黨總統參選人韓國瑜疑關說砂石案，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之（左）2日在律師葉慶元（左2）陪同下到台北地檢署，控告黃國昌散發謠言意圖使人不當選。中央社記者王騰毅攝 108年12月2日