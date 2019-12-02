賴清德鬧區跳菜頭粿舞 逗趣舞姿場面熱鬧

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）民主進步黨副總統參選人賴清德今天到南投縣，先後助選黨籍立委參選人陳癸佑、蔡培慧，還與蔡培慧在草屯鬧區大跳「菜頭粿之舞」，逗趣舞姿搭配充滿鄉土味歌曲，場面熱鬧。

賴清德下午先前往竹山星期四夜市廣場，為黨籍濁水溪線區域立委參選人陳癸佑站台助選，接著再與烏溪線區域立委參選人蔡培慧到草屯鎮陳府將軍廟參拜，最後到草屯鬧區與蔡培慧大跳「菜頭粿之舞」，吸引許多民眾要與賴清德、蔡培慧合影，場面十分熱鬧。

賴清德為陳癸佑站台致詞除肯定警官出身的陳癸佑轉戰鄉長將水里鄉治理得很好，也細數台商回流投資達新台幣7000億元、長照政策、托育補助、所得稅減稅等總統蔡英文任內政績，並指出面對中國阻礙台灣加入國際組織、挖走邦交國等打壓，這場選舉更要展現台灣人守護民主的決心，呼籲選民支持陳癸佑和「英德配」。

賴清德在陳府將軍廟向鄉親說，蔡培慧非常關心及照顧農民，若以一名立委1年爭取10條農水路、4年40條來說，就已算非常認真，但蔡培慧爭取建設6鄉鎮共113條農水路；此外，南投屬農業縣，經費較不足，蔡培慧也為全縣56所國中小爭取更新教學環境及運動場地。

蔡培慧是現任不分區立委，轉戰南投縣烏溪線區域立委，力拚現任國民黨立委馬文君。賴清德透露，蔡培慧若繼續留在不分區立委，其實也能排入安全名單，但蔡培慧願意轉戰區域立委與南投人一起打拚，這項決定除顯示蔡培慧的勇敢，也是對南投一份疼惜。

針對國民黨副總統參選人張善政說一例一休把產業界彈性卡得相當死，基本立法精神是大錯誤，未來修法方向應將協商彈性儘量放大等言論，賴清德接受媒體訪問說，張善政目前說的只是一個方向，更重要是整體配套措施，可說牽一髮而動全身，不妨待對方提出完整內容後，勞動部等相關部會應會具體回應。（編輯：李亨山）1081202