賴清德：辭醫師從政20多年 是為守護母親台灣

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）民主進步黨副總統參選人賴清德今天表示，為了台灣，他辭去醫師職務從事政治工作，20多年來有很深感受，「台灣就是我們的母親，要守護台灣」。

賴清德傍晚在桃園市輔選民進黨桃園第1選舉區（蘆竹區、龜山區、桃園區13里）立法委員參選人鄭運鵬，除參訪身心障礙庇護工廠、出席蘆竹挺小英後援會活動，更陪鄭運鵬參香與出席競選連任座談會，受支持群眾歡迎，場面相當熱鬧。

賴清德表示，他曾任立委、台南市長與行政院長等，他相信他是歷屆行政院長中，核定最多經費給桃園，「我是最愛桃園的行政院長」。任台南市長期間民意調查總是第1名，現在也把第1名市長頭銜交接給桃園市長鄭文燦，他可說是「桃園市的好朋友」。

他說，這次選戰是守護台灣主權、維護台灣民主，不讓台灣變第2個香港或西藏，「英德配」要勝選，但政策想實施就需立委協助，立法院席次過半同樣重要。

賴清德表示，鄭運鵬是國立台灣大學土木工程學系畢業，口才好、有理想抱負，更具備認真專業特質，希望桃園市民支持，讓鄭運鵬連任，前進國會為民服務。（編輯：李明宗）1081203