總統回防故鄉屏東拚立委全壘打 賴清德固守雙北

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文將於7日回到故鄉屏東「忠義祠」參拜後啟動南高屏不斷電輔選行程；8日一早到澎湖輔選再到台中，晚間出席豐原首場大型造勢晚會，副手賴清德固守雙北，輔選立委呂孫綾與立委提名人高嘉瑜等人。

總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄晚間表示，7日（週六）總統蔡英文要跑遍南台灣，從屏東競選總部成立開始，接著前往台南替現任立委王定宇、陳亭妃競總成立站台，最後趕往高雄，為立委林岱樺、趙天麟、劉世芳以及李昆澤輔選，從早到晚就有7個公開選務行程。

8日（週日）行程一早前往出席澎湖縣聯合競選總部成立大會輔選立委楊曜，接著再到台中市，行程集中輔選包括現任立委洪慈庸、何欣純、張廖萬堅及立委提名人陳柏惟、莊競程等，晚上要在豐原田心公園舉辦台中首場大型造勢晚會。

阮昭雄表示，台中市首場大型造勢晚會地點選在豐原，主因2012年小英第一次總統選舉時，曾在豐原租房子，對豐原有特殊的緣分跟感情，並同步為台中市第八選區的立委參選人翁美春造勢，屆時立法院長蘇嘉全及交通部長林佳龍都會出席，展現對中台灣的重視。

蔡總統與民進黨副總統參選人賴清德兩人分進合擊，賴清德7日上午先出席屏東縣聯合競總成立大會、再到高雄出席總統蔡英文、立委邱志偉聯合競選湖內後援會成立大會、晚上回到台南參加立委提名人林宜瑾「挺香港．護台灣」團結之夜。

8日賴清德回防雙北，分別出席台北市民進黨立委提名人高嘉瑜、許淑華競選總部成立大會，接著出席2020蔡英文總統連任全國醫師後援會記者會、晚間出席呂孫綾淡水競選總部成立晚會。（編輯：郭萍英）1081206