更多編輯台推薦新聞：
義大利最具民意政黨挺台 前閣員籲承認中華民國
國際

義大利最具民意政黨挺台 前閣員籲承認中華民國

泰國簽證新制一次看懂 不想附財力證明怎麼辦？
專題

泰國簽證新制一次看懂 不想附財力證明怎麼辦？

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
「我終於能回家了」繪出石虎心境 旅美台灣插畫家為保育發聲
首頁 / 政治

游錫堃：PTT帳號與楊蕙如無關

最新更新：2019/12/07 11:41
前行政院長游錫堃（前右）7日上午到桃園，為民進黨桃園市第4選區（桃園區）立委參選人鄭寶清（中）輔選，爭取民眾支持。（鄭寶清競選總部提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年12月7日
前行政院長游錫堃（前右）7日上午到桃園，為民進黨桃園市第4選區（桃園區）立委參選人鄭寶清（中）輔選，爭取民眾支持。（鄭寶清競選總部提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年12月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）楊蕙如網軍案持續延燒，有媒體報導，前行政院長游錫堃的PTT帳號10月下旬遭站方懷疑與楊蕙如、idcc集團相關而公告刪除，對此，游錫堃今天則否認PTT帳號與楊蕙如有關係。

被稱為是「水牛伯」的游錫堃，過去曾表示自己是PTT鄉民，也多次發文與鄉民互動，讓不少年輕支持者感到驚喜，根據媒體報導，有網友發現游錫堃使用過的帳號fanfantu2014，日前遭站方懷疑與楊蕙如、idcc集團相關而砍除。

游錫堃早上到桃園輔選民進黨桃園市立委第4選區（桃園區）參選人鄭寶清時表示，PTT帳號跟楊蕙如沒有關係。

對於記者詢問帳號是否還有在使用，游錫堃說，自己已經很久沒有使用PTT帳號，他表示，自己和楊蕙如「怎麼會有關係呢，有證據嗎，誰說的」，同時再度聲明雙方「一點都沒有關係」。

游錫堃指出，現在泛藍到處亂，自己擔任民進黨主席已經是2007年之前的事，競選新北市長雖然是在2014年，但跟楊蕙如一點關係都沒有。

對於記者又問PTT帳號是否還在使用。游錫堃則回應「有無使用是我的，為什麼要講，雖然很少用，但我要用就可以用。」（編輯：李錫璋）1081207

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報