游錫堃：PTT帳號與楊蕙如無關

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）楊蕙如網軍案持續延燒，有媒體報導，前行政院長游錫堃的PTT帳號10月下旬遭站方懷疑與楊蕙如、idcc集團相關而公告刪除，對此，游錫堃今天則否認PTT帳號與楊蕙如有關係。

被稱為是「水牛伯」的游錫堃，過去曾表示自己是PTT鄉民，也多次發文與鄉民互動，讓不少年輕支持者感到驚喜，根據媒體報導，有網友發現游錫堃使用過的帳號fanfantu2014，日前遭站方懷疑與楊蕙如、idcc集團相關而砍除。

游錫堃早上到桃園輔選民進黨桃園市立委第4選區（桃園區）參選人鄭寶清時表示，PTT帳號跟楊蕙如沒有關係。

對於記者詢問帳號是否還有在使用，游錫堃說，自己已經很久沒有使用PTT帳號，他表示，自己和楊蕙如「怎麼會有關係呢，有證據嗎，誰說的」，同時再度聲明雙方「一點都沒有關係」。

游錫堃指出，現在泛藍到處亂，自己擔任民進黨主席已經是2007年之前的事，競選新北市長雖然是在2014年，但跟楊蕙如一點關係都沒有。

對於記者又問PTT帳號是否還在使用。游錫堃則回應「有無使用是我的，為什麼要講，雖然很少用，但我要用就可以用。」（編輯：李錫璋）1081207