港泛民派區議員大勝 賴清德：台灣選舉不能漏氣

民進黨副總統參選人賴清德（前右）7日晚間到台南市出席黨籍立委參選人林宜瑾（左藍衣者）的永康競選總部成立大會，進場時受到支持者熱烈歡迎。中央社記者楊思瑞攝 108年12月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）民進黨副總統參選人賴清德今晚到台南永康區為立委參選人林宜瑾站台表示，香港區議員選舉泛民主陣營拿到86%席次，國際看完香港選舉後會注意台灣這場選舉，台灣不能「漏氣」。

民進黨台南市第4選區（永康、新市、新化區）立委參選人林宜瑾下午4時30分起舉辦永康競選總部成立大會，立法院副院長蔡其昌、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安、嘉義縣長翁章梁等人站台助講。現場還安排大支、董事長樂團等藝人演出。

賴清德表示，台南市這次多出一個立委席次，是他在擔任台南市長和行政院長任內極力爭取，所以新增的第4選區這一席很重要；希望鄉親用疼惜賴清德的心，支持林宜瑾進入立法院，協助台南爭取更多建設。

賴清德指出，這次選舉也是守護台灣的關鍵選舉。這幾年來看到中國處處打壓台灣，國際生存空間受到封鎖，香港事件也讓大家感到憂心。但香港人很勇敢，一場遊行有超過100萬人走上街頭。這次的香港區議員選舉，代表人民的泛民主陣營拿到86%席次，讓大家看到香港人追求民主自由勇敢的精神。

他說，國際社會看完香港選舉後，就會注意台灣這場選舉，台灣絕對不能漏氣。英德配一定要當選，台南6席立委一定要全壘打，民進黨在立法院一定要過半。

賴清德指出，台南是民主聖地，以往總統選舉中，民進黨在台南得票率都高出其他縣市，因此2020年這場選舉，台南市這面「頭旗」一定要繼續拿穩。（編輯：洪學廣）1081207