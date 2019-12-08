嗆警網軍肉搜全家 國民黨議員徐弘庭道歉

（中央社記者黃麗芸台北8日電）國民黨立委陳宜民6日至外交部陳情抗議，涉強推保六總隊女警，同黨籍台北市議員徐弘庭罵警「網軍肉搜你全家倒楣」。徐弘庭今天對此道歉，並說自己不會推諉卸責、也不會切割。

徐弘庭今天在臉書發文表示，關於6日事件，在此表達自己的態度，該認錯就認錯，該道歉就道歉，他不會推諉卸責，也不會切割，也不會像駐日代表謝長廷、外交部長吳釗燮一樣躲起來不面對。

他說，當下情況確實非常危急，特別是立委林奕華正被夾在兩扇門之間，而外交部內的警察仍不斷往前推，所以他確實脫口而出「今天如果你們不放，今天如果你們要傷害我們的立法委員，我跟你講，網軍肉搜，你們全家都倒楣，沒有必要為民進黨扛」的言論。

徐弘庭認為，不管是在什麼情況下，說了就是說了，身為政治人物本該就對自己言行更注意，再次對自己一時氣憤、口不擇言，做了不好的示範而致歉，也對在場身不由己的基層員警表達歉意。

但他強調，再次請大家原諒他的不成熟，但真相不該被模糊焦點，請政府負起責任，主動啟動內部行政調查程序，認為外交部及駐日代表處應即刻主動啟動內部行政調查，釐清監察院所提日本東京網路IP是否與日本代表處僱員有關，以及本案相關資金來源是否來自外交部或駐日代表處的公帑。

立法院國民黨團6日到外交部，要求吳釗燮說明「蘇啓誠案」，但在外交部門口遭阻，陳宜民與保六總隊員警推擠，造成多名立委受傷、一名女警被打掉帽子，也險些跌落樓梯；警政署隨後也發布聲明稿，將依妨害公務罪函送。（編輯：張銘坤）1081208