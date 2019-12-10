漢光不只派觀摩團 學者：美聯絡官擬進駐營級

（中央社記者游凱翔台北10日電）媒體今天報導，明年國軍漢光演習時，美軍將首度派遣聯絡官作為對接窗口。軍方人士僅表示，歷年來美方都有派遣觀摩團給予建議；戰略學者說，適逢國軍聯兵營成立，聯絡官有望進駐營級單位。

上報報導，美國太平洋印太司令部將在明年國軍漢光演習中，首度派出多名連絡官作為軍事通報對接窗口，由於漢光演習使用的JTLS系統中，兵推圖示及符號與美軍相同，國軍和美軍在戰區內的兵力部署可直接共同呈現。

軍方人士接受中央社訪問時僅回應，歷年美方都有派遣觀摩團參與兵推，並在結束後給予建議，作為建軍、訓練的依據。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時表示，聯絡官與觀摩團最大的差異在於，聯絡官為美軍現役人員，可直接與美軍印太司令部直接聯繫，且因為兵推採用的是對美採購的聯合戰區層級模擬系統（JTLS），未來可望直接與美軍及盟軍聯合演練，並可看見美軍位置，此時聯絡官能發揮的效果更大。

據了解，若聯絡官抵台參加漢光演習，進駐的國軍最低戰術單位為「營級」。蘇紫雲認為，美軍派遣聯絡官來台灣不會只有一人，且扮演的絕非「傳令兵」角色，從指揮到作戰層級、陸海空軍都會有人，加上國軍近期陸續成立一個營就能作戰的「聯合兵種營」，屆時聯絡官可望進駐。

蘇紫雲也表示，屆時可以觀察聯絡官是否有穿著美軍軍服參與漢光演習；除此之外，過去前美國總統歐巴馬的對台策略是「戰略模糊」，而現在川普政府則是「戰略清晰」，在這樣的轉變下，若台美進行聯合兵推，是一項重要的落實指標。（編輯：楊凱翔）1081210