國會拚過半 卓榮泰：抱持樂觀態度

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，民進黨從選舉一開始就設定總統連任與國會過半，立委目標還是57席，若要再往上加，必須靠所有提名徵召的選將再努力，「當然我們抱持更樂觀的態度」。

卓榮泰今天陪同北市第8選區（文山、南中正）立委參選人阮昭雄前往龍泉市場等地拜票，他受訪時指出，阮昭雄的選情「快速地爬升」，對手現任國民黨立委賴士葆是很資深的立委，但阮昭雄表現有目共睹，經營紮實，這幾個月快速爬升，讓對手有一點點緊張，「這是台北市所有的現象，對手都滿緊張的」。

對於有媒體民調顯示民進黨不分區席次可能拿下18席，卓榮泰說，絲毫不會因為有這樣的民調出現，而有任何的喜悅，因為一旦有這樣的數字出現，但沒有達到的話，會變成無法滿足人民的期待。

卓榮泰說，這幾個月當中，民進黨的立委參選人們都展現出一流的戰力，再加上總統蔡英文的氣勢拉抬，「目前的情勢當然比較看好」，但絕對不大意、不輕忽、不放鬆。

卓榮泰也提到，台灣現在國會生態與政治生態，會給新興小黨很多成長的空間與機會；民進黨過去也是從小黨開始慢慢長大，會充分跟所有的新興小黨進行更多合作。（編輯：楊凱翔）1081210