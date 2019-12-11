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大選倒數一個月 游錫堃：加強緊張選區輔選

最新更新：2019/12/11 10:35
前行政院長游錫堃（前左2）11日陪同民進黨新北市立委參選人吳琪銘（前左3）掃街拜票，向民眾懇託支持，盼吳琪銘能連任成功。中央社記者王鴻國攝 108年12月11日
前行政院長游錫堃（前左2）11日陪同民進黨新北市立委參選人吳琪銘（前左3）掃街拜票，向民眾懇託支持，盼吳琪銘能連任成功。中央社記者王鴻國攝 108年12月11日

（中央社記者王鴻國新北11日電）2020大選已進入最後一個月的衝刺期，民進黨中央助選團長游錫堃表示，將會鎖定立委選情緊張的關鍵選區加強輔選，希望能有效把選情拉抬起來，爭取國會過半席次。

前行政院長游錫堃與新北市第10選區（土城、三峽）立委參選人吳琪銘前往土城區瑞億市場掃街拜票，獲不少攤商和路人歡迎，游錫堃還贈送達摩像，預祝立院最有人緣的吳琪銘連任成功。

身為中央助選團團長的游錫堃接受媒體聯訪時說明最後一個月的衝刺期，民進黨將安排助選團各地演講，但由於不可能每一個參選人的選區都能到場，因此，後續將鎖定選情比較緊張的關鍵選區加把勁，把贏得不多或輸在誤差範圍內的選情，能藉多辦幾場助選活動有效拉抬。

游錫堃批評國民黨為何要反對阻止外國勢入滲透的反滲透法，難怪有人說台灣的選舉已不是藍綠競爭，因為藍已經好像有點紅色，論述似乎多和中國呼應。

游錫堃表示，吳琪銘目前民調領先，但最後一個月仍不能掉以輕心，需全力衝刺。畢竟這場是守護台灣主權的關鍵選戰，呼籲大家一定要支持吳琪銘及總統蔡英文連任成功。（編輯：黃世雅）1081211

2020大選進入最後一個月的衝刺期，前行政院長游錫堃（前左）11日受訪表示，將會鎖定選情緊張的關鍵選區加強輔選，希望能有效把選情拉抬起來。中央社記者王鴻國攝 108年12月11日
2020大選進入最後一個月的衝刺期，前行政院長游錫堃（前左）11日受訪表示，將會鎖定選情緊張的關鍵選區加強輔選，希望能有效把選情拉抬起來。中央社記者王鴻國攝 108年12月11日
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