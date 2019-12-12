林右昌提北北基重劃直轄市 選後邀雙北討論

（中央社記者王朝鈺基隆市12日電）台北市長柯文哲提出基隆若要最大發展就是併入台北市，國土規劃能發揮最大效果。基隆市長林右昌今天說，可以思考北北基重劃為3個或2個直轄市，樂意大選過後邀雙北市長討論。

林右昌表示，台北市近20年來發展遲滯，除了因為提不出振奮人心的城市發展計畫與行動外，就是嚴重缺乏發展腹地。他認為，台北市應該伸出溫暖的擁抱，淡水河以北，包括新北市淡水、石門、金山、萬里、瑞芳、雙溪、貢寮、汐止及基隆市，都可以思考成為台北市的新成員。

「柯市長說錯了，從國土規劃與提升台北城市競爭力的角度來看，其實台北更需要基隆港市」，林右昌說，這不但將為台北市帶來新的發展腹地與刺激，均衡東北角與北海岸城鄉發展，更能將台北市從「盆地城市」蛻變成為擁有「山、海、港」的新首都。

林右昌指出，這樣的思考也可以是重新劃為3個或者2個直轄市的方案，當然這牽涉到基隆市、新北市與台北市3個城市，需要長時間的討論，凝聚社會共識。

林右昌說，他是唯一具有都市計劃與景觀建築專業的縣市長，也曾在行政院參與國土計劃的政策，很樂意在總統大選後，出面邀請柯文哲和新北市長侯友宜，共同討論首都圈國土規劃與行政區劃問題。

爭取連任的民主進步黨立法委員蔡適應指出，基隆未來是否合併，還是有新的方式由市民決定。中國國民黨立法委員參選人宋瑋莉表示，還是要尊重廣大的基隆市民意願，以公投方式讓市民表達，應當是不錯的選項。

前立法委員謝國樑說，假如柯文哲真的對縣市合併議題有想法，建議現在就該開始提出規劃，並與林右昌討論，同時，他也會與志同道合的國民黨議員從旁協助推動這件事情。（編輯：李錫璋）1081212