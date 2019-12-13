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顏振發無償作畫 賴清德感謝畫出台灣的未來

最新更新：2019/12/13 13:01
國寶級電影看板手繪大師顏振發（圖）力挺「英德配」，無償為總統蔡英文台南競選總部作畫，民進黨副總統候選人賴清德13日在臉書貼文感謝顏振發畫出台灣的未來。中央社記者張榮祥台南攝　108年12月13日
國寶級電影看板手繪大師顏振發（圖）力挺「英德配」，無償為總統蔡英文台南競選總部作畫，民進黨副總統候選人賴清德13日在臉書貼文感謝顏振發畫出台灣的未來。中央社記者張榮祥台南攝　108年12月13日

（中央社記者張榮祥台南13日電）豔陽下，國寶級電影看板手繪大師顏振發，拿著畫筆一筆一筆為總統蔡英文台南競選總部中的競選看板上色，民進黨副總統候選人賴清德今天在臉書PO文感謝顏振發畫出台灣的未來。

賴清德今天上午在臉書PO上文章及相片，介紹顏振發在台南市競選總部前作畫的現況；賴清德說，顏振發長年為台南全美戲院手繪電影看板，一生畫過無數帥哥美女，「這次蔡總統和我成了主角」。

賴清德表示，顏振發為了台灣，主動無償要畫看板，於是，台南競選總部掛上顏振發的作品，這是無價的珍寶，他要謝謝顏振發畫出台灣的未來。

顏振發力挺「英德配」，主動免費為台南競總作畫，9日開始布置動筆，預定今天下午完成，畫中是蔡總統和賴清德上半身的圖像。

顏振發這幅畫作長寬240公分 X 350公分，是顏振發看著蔡總統及賴清德2人的競選海報畫出來的，作畫過程中吸引許多人旁觀、拍照及錄影，競總人員更是每天記錄顏振發作畫的過程。

顏振發完成這幅畫作後，明天將在台南市競選總部成立時，請蔡總統和賴清德簽名，顏振發也將拿出他在蔡總統台中市競選總部成立時購買的外套，也要請蔡總統和賴清德簽名。

台南市競選總部人員說，顏振發這幅畫作是蔡英文全國競選總部中僅有的手繪看板，未來將送給蔡總統。（編輯：謝雅竹）1081213

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