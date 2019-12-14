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柯文哲再談高雄債務 陳菊：標售抵費地非賣祖產

最新更新：2019/12/14 12:34

（中央社記者陳怡璇、溫貴香台北14日電）台北市長柯文哲今天建議前高雄市長陳菊開記者會說明高雄債務，「把話說清楚」；陳菊辦公室說，陳菊任內共借約新台幣1035億元，而市府標售「抵費地」絕非賣「祖產」。

台灣民眾黨主席柯文哲多次提及陳菊執政時負債3000億元，並指這是高雄市長韓國瑜「落跑」選總統的原因。

柯文哲上午出席號召千人入黨記者會後接受媒體聯訪表示，陳菊應準備資料、開記者會詳細說明債務怎麼累積，當事人最清楚債務怎麼造成、對高雄市政影響與還債計畫等。

媒體追問，陳菊方面表示任內還債1000多億元；柯文哲反問「你幾歲」，並說借幾億才是重點。

陳菊辦公室告訴中央社記者，可參考去年12月高雄市政府舉辦的「為高雄留下永續發展資產」記者會相關新聞，高雄負債截至公元2018年11月底，實際舉借是2410多億元，包含歷任市長舉借約1200億元、縣市合併承接高雄縣及公所債務182億元，陳菊任內共借約1035億元。

陳菊辦公室說，利用這1000多億元，引進民間投資9000億元。

此外，柯文哲認為自家不分區立法委員提名名單比親民黨強，但親民黨總統候選人宋楚瑜昨天說，過去如果沒有親民黨支持，柯文哲恐怕無法連任台北市長。

柯文哲表示，他跟宋楚瑜不會為政黨票撕破臉，每個人追求國家最大利益、在競爭中形成合作，不影響過去情誼。（編輯：李明宗）1081214

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