挺洪慈庸留立院 總統：厝蓋一半師傅不能換

總統蔡英文（中）15日在無黨籍立委洪慈庸（左）陪同下到台中宮廟參拜，蔡總統致詞時呼籲「蓋厝蓋一半、師傅不能換」，讓她總統連任，洪慈庸續留立院。中央社記者蘇木春攝 108年12月15日

（中央社記者蘇木春台中15日電）總統蔡英文今天在無黨籍立委洪慈庸陪同下到台中宮廟參拜，總統除力讚洪慈庸立法院表現，也呼籲「蓋厝蓋一半、師傅不能換」，讓她總統連任，洪慈庸續留立院。

爭取連任的台中市第3選區（后里、神岡、大雅、潭子區）無黨籍立委洪慈庸，上午先由丈夫卓冠廷陪同到神岡區順濟宮菜市場掃街拜票，下午再與蔡總統到后里慈厚宮參香，吸引許多支持者。

蔡總統致詞時表示，洪慈庸第一次做立委就做得非常好，也非常照顧軍中人權，讓軍隊管理更趨於合理與現代，且洪慈庸在立院擔任4個委員會的委員，是年輕世代的代言人。

蔡總統說，這幾年地方建設與需要都一項一項進行，未來建設還要繼續下去，讓地方建設越來越好，也需要一名立委把建設帶到后里，而洪慈庸就是不二人選。行政院副院長陳其邁日前更宣布，后里將設醫院與長照機構。

總統也提到，自己剛上任時照顧長輩的全部預算只有新台幣50億元，明年長照2.0預算是400億元，且未來4年還要再增加到600億元以上，讓長輩獲得全面照顧；而0到6歲小朋友的照顧預算也要從600億元增加到1000億元規模，讓年輕人安心打拚未來。

蔡總統強調，雖然國際上有很多變化，但台灣經濟仍會繼續穩定成長，尤其是中部地區，太空、國機國造等國防產業都會集中在台中，未來還有很多事情要做。她呼籲「蓋厝蓋一半、師傅不能換」，讓她總統連任，洪慈庸續留立院服務。（編輯：洪學廣/李亨山）1081215