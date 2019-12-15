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竹市立委選戰 蘇貞昌林右昌拉抬鄭宏輝聲勢

最新更新：2019/12/15 22:21
民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（右3）15日成立「蔡英文鄭宏輝北區後援會」，行政院長蘇貞昌（右2）到場站台力挺，為鄭宏輝拉抬選情。（鄭宏輝競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年12月15日
民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（右3）15日成立「蔡英文鄭宏輝北區後援會」，行政院長蘇貞昌（右2）到場站台力挺，為鄭宏輝拉抬選情。（鄭宏輝競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年12月15日

（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天成立「蔡英文鄭宏輝北區後援會」，行政院長蘇貞昌到場站台；下午舉辦城市交流論壇，邀請基隆市長林右昌出席，為鄭宏輝拉抬聲勢。

鄭宏輝上午舉辦「蔡英文鄭宏輝北區後援會」成立大會，邀請蘇貞昌、立法委員柯建銘、新竹市長林智堅等人到場，為鄭宏輝選情助攻。

蘇貞昌致詞指出，鄭宏輝台大研究所畢業，擔任過新竹市5屆市議員，歷練完整，也為新竹市協助爭取各項建設，包括動物園改建、總圖書館的設置、兒童醫院BOT案等建設。

鄭宏輝致詞表示，近期提出多項政策牛肉，包括推動雙語教育、優化文化資產保存管理體系，並與柯建銘繼續爭取五楊高架橋延伸到新竹市，也會與林智堅一起推動「兒童城市」的遠景。

鄭宏輝下午則舉辦城市交流論壇，邀請林右昌與會，兩人均提出在城市美學、公共、交通建設上的經驗與願景。

論壇中，林右昌指出，他念都市計畫出身，竹市轄內有科學園區，認為輕軌是標準配備，不僅可讓交通更便利，也可提升城市環境品質，「便利的交通是城市發展的基礎」。

鄭宏輝說，交通一直是他關心的重點，為了提升新竹交通便利性，他與柯建銘、林智堅不斷爭取五楊高架延伸至新竹，也在市區推動輕軌運輸系統。（編輯：戴光育）1081215

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（左）15日舉辦城市交流論壇，邀請基隆市長林右昌（右）與會，兩人提出在城市美學、公共、交通建設上的經驗與願景。（鄭宏輝競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年12月15日
民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（左）15日舉辦城市交流論壇，邀請基隆市長林右昌（右）與會，兩人提出在城市美學、公共、交通建設上的經驗與願景。（鄭宏輝競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年12月15日
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