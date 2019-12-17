陳菊市長任內舉債成話題 綠批柯韓將高雄當提款機

台北市長柯文哲曾多次提及前高雄市長陳菊執政時負債新台幣3000億元，並指這是高雄市長韓國瑜「落跑」選總統的原因。民進黨高雄市議員康裕成（右2）等人17日在市議會以「高雄市不是柯、韓提款機」為題開記者會回擊，批評北、高市長將高雄當提款機。中央社記者王淑芬攝 108年12月17日

（中央社記者王淑芬高雄17日電）民進黨高雄市議員康裕成等人今天指出，前市長陳菊任內舉債1067億元，如能得到像北市一樣的統籌分配稅款及補助款等，就有千億元剩餘款可建設，批評北、高市長將高雄當提款機。

對此，台北市長柯文哲表示，他清楚將近新台幣3000億的負債不是陳菊一人所造成，但應還是出面說明任內增加多少債務、用去哪裡、自償性及還債計畫如何寫、利息多寡以及對高雄市政的影響。

柯文哲表示，過去的政治文化就是每個人拚命舉債討好大眾，然後拍拍屁股走人，「債留子孫是一個很爛的文化，也不是說誰的錯」，只是高雄市過於明顯，太過分，並指最後可能還是中央政府要善後。

柯文哲曾多次提及前高雄市長陳菊執政時負債3000億元，並指這是高雄市長韓國瑜「落跑」選總統的原因，柯文哲還要陳菊開記者會說明高雄債務。康裕成偕民進黨市議員簡煥宗、黃文益等人在市議會以「高雄市不是柯、韓提款機」為題開記者會回擊。

康裕成指出，過去12年台北市分配到的統籌分配稅款比高雄市多2086億元，如果陳菊執政12年拿到的統籌稅款和台北市一樣；扣除陳菊任內舉債1067億元，高雄有剩餘還能做很多建設。

她指柯文哲在104到107年執政，北市拿到的統籌分配稅款共1658億元還比高雄市1165億元多493億元，質疑柯文哲還好意思說嘴，是「含著金湯匙出生」。

康裕成表示，陳菊接任市長前的高雄市負債併同高雄縣市合併承接原縣府的負債就有1380億元；質疑韓國瑜不了解高雄市苦命的過去，還拿債務批評前朝不應該。

簡煥宗說，如按照柯文哲等人的邏輯，目前全台灣舉債最多的市長就是韓國瑜，他的舉債含陳菊上任前的1380億元、陳菊任內1067億元再加計韓國瑜明年要舉債逾65億元，總計負債是2512億元。

他表示，國民黨執政時少給高雄市建設補助款818億元及勞健保費補助351億元等，總計再少給高雄1169億元，批評國民黨不該再說嘴高雄債務，他指評柯、韓是「黑菊好兄弟」。

黃文益點名高市府副市長李四川，指日前李四川說前朝濫用人事業務費是不實指控。他引用市府財政局長李樑堅在議會備詢曾說「高雄市負債不是陳菊一個人所造成，是歷任市長累積」，批評柯文哲、韓國瑜、李四川等人的說法是抹黑。（編輯：謝雅竹）1081217