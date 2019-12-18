吳敦義批總統衰尾 朱立倫：我對女性特別尊重

（中央社記者范正祥台北18日電）國民黨主席吳敦義昨天批評總統蔡英文「衰尾查某」，是否應該道歉，國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫今天回應媒體詢問時說：「我對女性是特別尊重」。

朱立倫上午前往中華文化永續發展基金會拜會前行政院長劉兆玄，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看待吳敦義昨天失言。

朱立倫說，在選戰最後關鍵時刻，大家都能夠保持心平氣和，「畢竟大家彼此都是總統級的候選人，讓我們彼此相互尊重、心平氣和打完這場選戰。」

媒體追問，吳敦義應不應該出面道歉。朱立倫表示，這是個人的看法，標準不同。不過，他認為，蔡總統畢竟是現任國家元首，而且是女性，「我對女性是特別尊重」。

媒體又問「是否覺得自己一直在善後」，朱立倫苦笑說：「這好像不是我的工作」。

近日不斷會見黨內大老，媒體詢問，外界聯想是否凝聚朱家軍力量，劍指選後國民黨黨魁或放眼2024總統大選。朱立倫說，這是完全無稽的傳言。

朱立倫表示，選戰最後關鍵時刻，每一天他都非常重視，每一天他都要把握，匯集社會各界力量，包括黨內年輕世代、社會各界精英，以及很多黨內前輩、先進。

談及選戰匯集各方力量，朱立倫指出，包括請前總統馬英九擔任競選總部榮譽主委；另外，包括劉兆玄等歷屆行政院長，或者譬如國民黨現任副主席郝龍斌、前任副主席胡志強等歷屆副主席，「我都非常尊敬，把他們聘為榮譽副主委。」

他說，對於各地方領袖、仕紳，包括前台東縣長黃健庭、前彰化縣長卓伯源、前新竹縣長邱鏡淳、前苗栗縣長劉政鴻等，都聘為競選總部副主委，以及連勝文等黨內重要人士也都聘為副主委，就是希望大家同心協力，爭取選戰最後的勝利。

朱立倫表示，希望選戰最後關鍵時刻回到主軸，「比好不比爛、比政見而不是比抹黑」，希望和劉兆玄談一談還有什麼可以努力加強的。（編輯：謝佳珍）1081218