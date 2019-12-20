勸阻綠營到校座談惹議 東華大學：維持校園中立

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）國立東華大學學生會昨晚邀請民進黨青年發展部主任吳濬彥到校園演講，校方依違反行政中立法，臨時勸阻，引起學生會不滿，認為打壓學術自由。校方今天表示，依法維持校園中立。

東華大學學生會舉辦「公民狂飆」講座，排定18日邀請社運紀錄片導演廖建華、19日邀請民進黨青年發展部主任吳濬彥到校和學生座談學生自治，分享過去青創的心得等。

東華學生會在臉書粉絲頁貼文表示，昨晚活動前一刻被告知，不得在校內舉辦講座，還有校方駐警對教室內「拍照蒐證」，要求退還原借用教室場地，活動臨時更改至學生會辦公室茶敘聊天，還有自稱「校方同仁」的不明人士闖進辦公室，詢問其目的或來由卻支吾回答不清，批評是打壓學術自由。

貼文引起討論，有學生認為，行政中立法規範對象不包括學生會，舉張善政、郭台銘今年5月也曾到校演講為例，認為不合理；也有人為學校發聲，認為學校有責任依行政中立法，在選舉期間禁止特定政黨人士造訪。

東華學生會長許冠澤接受中央社記者採訪表示，「公民狂飆」講座行程早在上個月排定，並於12月16日公告演講內容、出席人員，若校方認為有爭議不妥，應提前和學生會討論，而不是到前一刻才告知不能舉辦。

校方今天發布新聞稿回應，校方昨天接獲檢舉，學生會邀請政黨主管到校公開演講，違反行政中立法，選委會已於9月12日發布選舉公告，公告日起至投票日，應禁止政黨、公職候選人或其支持者於學校場所活動。

校方解釋，郭台銘5月是以永齡基金會董事長身分到校演講，分享他長年捐款偏鄉教育；同月，蔡英文總統造訪鄰近校園的志安宮，校方也主動邀請總統總英文來訪校園，只要非選舉期間或校外場所的活動都不會受規範。（編輯：陳清芳）1081220