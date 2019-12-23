韓陣營質疑賴清德曾見統戰部長 呼籲說清楚

（中央社記者王承中、葉素萍台北23日電）國民黨總統候選人韓國瑜競總副總幹事周錫瑋今天質疑民進黨副總統候選人賴清德、駐日代表謝長廷過去赴陸、港訪問分別接觸過上海統戰部及香港中聯辦，呼籲賴清德、謝長廷說清楚，「為何別人不能做的事，民進黨都可以。」

總統蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔受訪指出，謝長廷已經多次澄清，當年沒去過中聯辦，總統府秘書長陳菊當時在中國訪問時，稱呼馬英九總統，賴清德當年在復旦大學，也有提及民進黨的台灣前途決議文。這三個人前往中國，都守住了台灣的立場與底線，無庸置疑。倒是韓國瑜和國民黨，應該要反省：「為什麼台灣人民對他們前往中國有這麼大的疑慮」。

韓國瑜日前訪問港澳時，會晤中聯辦官員惹議。周錫瑋、國民黨立委參選人林郁方、李永萍上午在國民黨中央黨部召開記者會，列舉多項民進黨人士過去赴陸與大陸當局往來名單、歷史。

周錫瑋指出，蔡總統曾在1998年會見中國大陸國務院副總理錢其琛，賴清德則在2014年6月會晤上海市長楊雄，質疑是否有私下會晤上海統戰部長沙海林，也質疑謝長廷在2013年與香港特首董建華餐敘，是否為中聯辦安排，呼籲三人說清楚。

周錫瑋表示，過去民進黨赴大陸都是台辦安排，民進黨跟中共本來就走得近，為何別人不能去做的事情，民進黨都可以，用這種方式攻擊其他政黨的候選人，又要訂定反滲透法，民進黨究竟是何居心。

林郁方表示，2014年賴清德甚至到復旦大學演講，更顯示中國大陸對賴清德有非常大的期待與放心。民進黨用最嚴謹標準檢驗國民黨政治人物，卻用最寬容態度放過自己到大陸來往的關係。選舉應回歸正常的政績取向，抹黑別人不會讓自己變白。

李永萍說，如果什麼事情都要用紅色眼鏡、放大鏡來檢查對手政黨，進行政治鬥爭操作，那麼同樣的紅色放大鏡是否也要檢查一下民進黨高層的國安風險。很多民進黨縣市首長曾去中國大陸推銷農產品，但國民黨進行城市交流卻說是賣台，根本莫名其妙。（編輯：謝佳珍）1081223