更多編輯台推薦新聞：
中國血汗監獄囚犯求救 耶誕卡並非頭一樁
國際

中國血汗監獄囚犯求救 耶誕卡並非頭一樁

林良96歲辭世 永遠的小太陽一生溫柔照拂兒童文學
文化

林良96歲辭世 永遠的小太陽一生溫柔照拂兒童文學

日本人新年出遊 台灣連5年獲人氣首位
國際

日本人新年出遊 台灣連5年獲人氣首位

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

韓陣營質疑賴清德曾見統戰部長 呼籲說清楚

最新更新：2019/12/23 16:51

（中央社記者王承中、葉素萍台北23日電）國民黨總統候選人韓國瑜競總副總幹事周錫瑋今天質疑民進黨副總統候選人賴清德、駐日代表謝長廷過去赴陸、港訪問分別接觸過上海統戰部及香港中聯辦，呼籲賴清德、謝長廷說清楚，「為何別人不能做的事，民進黨都可以。」

總統蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔受訪指出，謝長廷已經多次澄清，當年沒去過中聯辦，總統府秘書長陳菊當時在中國訪問時，稱呼馬英九總統，賴清德當年在復旦大學，也有提及民進黨的台灣前途決議文。這三個人前往中國，都守住了台灣的立場與底線，無庸置疑。倒是韓國瑜和國民黨，應該要反省：「為什麼台灣人民對他們前往中國有這麼大的疑慮」。

韓國瑜日前訪問港澳時，會晤中聯辦官員惹議。周錫瑋、國民黨立委參選人林郁方、李永萍上午在國民黨中央黨部召開記者會，列舉多項民進黨人士過去赴陸與大陸當局往來名單、歷史。

周錫瑋指出，蔡總統曾在1998年會見中國大陸國務院副總理錢其琛，賴清德則在2014年6月會晤上海市長楊雄，質疑是否有私下會晤上海統戰部長沙海林，也質疑謝長廷在2013年與香港特首董建華餐敘，是否為中聯辦安排，呼籲三人說清楚。

周錫瑋表示，過去民進黨赴大陸都是台辦安排，民進黨跟中共本來就走得近，為何別人不能去做的事情，民進黨都可以，用這種方式攻擊其他政黨的候選人，又要訂定反滲透法，民進黨究竟是何居心。

林郁方表示，2014年賴清德甚至到復旦大學演講，更顯示中國大陸對賴清德有非常大的期待與放心。民進黨用最嚴謹標準檢驗國民黨政治人物，卻用最寬容態度放過自己到大陸來往的關係。選舉應回歸正常的政績取向，抹黑別人不會讓自己變白。

李永萍說，如果什麼事情都要用紅色眼鏡、放大鏡來檢查對手政黨，進行政治鬥爭操作，那麼同樣的紅色放大鏡是否也要檢查一下民進黨高層的國安風險。很多民進黨縣市首長曾去中國大陸推銷農產品，但國民黨進行城市交流卻說是賣台，根本莫名其妙。（編輯：謝佳珍）1081223

延伸閱讀
韓國瑜元旦赴台南升旗 賴清德：沒必要捨高雄賴清德籲韓國瑜勿人身攻擊 否則得不到支持韓國瑜蓋棉被說 賴清德：莫讓高雄市民顏面無光

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報