拚連任 蔡總統盼能再啟動經濟快速成長

（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）總統蔡英文今天表示，近年已看到很多台商回到台灣投資，外商、在地企業也加碼投資，下個階段希望能再啟動經濟快速成長，讓台灣成為亞洲的經濟發展領頭羊。

爭取連任的蔡總統今天到新竹市，陪同民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝到天公壇、富美宮參香，並向現場選民、支持者宣講，在選前拉抬選情。

蔡總統致詞時表示，鄭宏輝有20年地方代表經驗，表現可圈可點，是新竹市長林智堅的好幫手，也將會是好的國會議員，選舉最後階段，盼支持者鞏固選票、多找些票。

蔡總統說，總統連任，國會也需要戰將、必須過半，否則她第一任做的改革、轉型與建設可能會被翻轉，呼籲選民明年1月11日都要出門投票，讓台灣改革、轉型，建設繼續下去。

蔡總統說，過去20年，台灣經濟一直無法大步往前，很多投資都流向中國大陸，近年已看到很多台商回到台灣投資，目前已經有新台幣7000多億元，還有外商、在地企業都加碼投資，未來還會再增加。

「起厝起一半，師傅不能換。」蔡總統指出，民主、自由是台灣進步發展最重要的基礎，因智慧財產權可以被保護，所以高科技願意到台灣投資，人才也願意回流，希望下個階段，台灣能啟動經濟快速成長，成為亞洲的經濟發展領頭羊。（編輯：李錫璋）1081231