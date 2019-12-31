反滲透法三讀 國民黨：威權法律讓自由民主倒退

（中央社記者王承中台北31日電）立法院今天三讀通過反滲透法，國民黨表示予以最嚴厲譴責，反滲透法是違憲惡法，民進黨卻一意孤行以多數暴力通過這部凸顯綠色恐怖的威權法律，讓中華民國的自由民主倒退。

立法院會今天經過近5小時的表決，三讀通過反滲透法，明定任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得就涉國安、機密的國防、外交、兩岸事務進行遊說。

國民黨下午發布新聞稿表示，反滲透法是違憲惡法，在各界對法案內容普遍有深切疑慮下，民進黨卻一意孤行，以多數暴力通過這部凸顯綠色恐怖的威權法律，民進黨讓中華民國的自由民主倒退。

國民黨表示，籲請全民一起反抗惡法，一起抵制惡法。國民黨必將窮盡一切手段，遏止民進黨以違憲濫權的惡法侵害人民自由。

國民黨指出，維護中華民國的國家安全是最重要的，也是全民共同奮鬥的目標，反對任何對中華民國的滲透，但民進黨版的反滲透法條文模糊不清，容易陷人於罪。如此重大的法案，民進黨卻不容許理性溝通，不經委員會審查逕付二讀，總統蔡英文多次下令限時通過，赤裸裸展現民進黨毀憲亂政的作風。

國民黨表示，反滲透法在一天之內強渡關山，不但忽視立法程序正義，更是棄廣大台商、台生與對岸往來的人民權益於不顧，國民黨表示強烈反對、遺憾，對於法案通過後衍生的法律窒礙難行，以及對人民自由的負面衝擊，民進黨應負最大的責任。

國民黨指出，民進黨急於在本屆立法院會期末最後一天完成立法，全然是選舉考量，而不是真正為了國家安全。反滲透法的通過，開啟民進黨威權大門，為綠營打擊異己提供新工具，何況新民意即將產生，民進黨卻急於通過反滲透法，完全是選舉考量，展現了獨裁的本質。（編輯：林淑媛）1081231