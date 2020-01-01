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25年來首次 駐菲代表處元旦升旗移師蘇比克灣

最新更新：2020/01/01 14:56
台商到蘇比克灣投資25年，駐菲代表處1日首度在此舉辦中華民國109年元旦升旗典禮，包括菲律賓台商總會、菲律賓台灣同鄉會、菲華文經總會等台商和華僑團體近200人出席。中央社記者陳妍君蘇比克灣攝 109年1月1日
台商到蘇比克灣投資25年，駐菲代表處1日首度在此舉辦中華民國109年元旦升旗典禮，包括菲律賓台商總會、菲律賓台灣同鄉會、菲華文經總會等台商和華僑團體近200人出席。中央社記者陳妍君蘇比克灣攝 109年1月1日

（中央社記者陳妍君蘇比克灣1日專電）台商到蘇比克灣投資25年，今年首度在此舉辦元旦升旗典禮。駐菲代表徐佩勇說，蘇比克灣是第一次南向政策和新南向政策重要基地，元旦升旗移師蘇比克灣有重要的象徵意義。

中華民國109年元旦升旗暨團拜活動由駐菲代表處主辦，蘇比克灣台商會和菲律賓台灣同鄉會合辦。今天有菲律賓台商總會、旅菲南線台商會、菲華文經總會等台商和華僑團體近200人出席。

前總統李登輝任內的南向政策吸引台商赴蘇比克灣投資，至今25年。

徐佩勇致詞表示，蘇比克灣台商數超過100家，今天看到很多台商和華僑從馬尼拉前來蘇比克灣參加元旦升旗，代表台商和華僑對中華民國有著非常強的向心力，堅定支持、熱愛台灣，讓他非常高興。

徐佩勇說，看到中華民國國旗在蘇比克灣管理局廣場上冉冉升起，迎風飄揚，「對我來說也非常感動」。今年首度選擇蘇比克灣舉辦元旦升旗，希望更多台商感受到中華民國政府的支持與關心。徐佩勇並且肯定他們在菲律賓付出的努力。

他表示，第25屆台菲經濟聯席會議去年10月底在馬尼拉舉辦。當時，經濟部長沈榮津向菲律賓貿工部長羅培茲（Ramon M. Lopez）說明如何吸引更多台商到菲律賓投資，希望菲律賓積極到台灣招商，並且改善行政效率，提供台商一站式投資窗口服務，讓菲律賓投資環境更有誘因。

徐佩勇說，菲律賓缺乏產業鏈，仰賴大企業帶入整個產業的上中下游廠商。菲律賓台灣同鄉會會長蘇國芳正在蘇比克灣開發總面積200公頃的工業園區，第一期25公頃即將完工，已經有不少台商簽約決定進駐。展望這一年，相信能看到更多台商到菲律賓，尤其是蘇比克灣工業區投資設廠。（編輯：馮昭）1090101

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