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警專特考班結業 徐國勇：推警消福利政策

最新更新：2020/01/03 12:33

（中央社記者劉建邦台北3日電）台灣警察專科學校今天舉行107年特考班結業典禮，2144名結業生將分發至各地警消機關服務。出席的內政部長徐國勇說，政府重視警消權益，已推動更新警服、住宅等福利政策。

警專舉行107年特種考試訓練班結業典禮，共2144名學員結業，男生為1487人、女生657人，結業生先通過國家考試及格後，再由保一總隊、保四總隊、保五總隊、消防署訓練中心進行一年教育訓練，後續將分發至各地警消機關進行6個月實務訓練，才可為民服務。

出席結業典禮的徐國勇致詞時說，警察跟消防員的工作很辛苦，也是民眾信任度很高的行業，總統蔡英文重視警消權益，推動多項福利政策，像更新警察制服、增配電擊槍、改善通訊設備、提供警消住宅等，就是希望讓基層警消更具有保障。

徐國勇表示，第一線警消同仁工作具危險性，像消防員要進入火場救援、警察要與歹徒搏鬥等，政府會保證基層警消安全，才能間接提供民眾安居樂業的生活。

徐國勇最後勉勵結業學員未來在職務上要全力以赴，堅持是非善惡，秉持原則和為民服務精神，才能成為台灣社會最堅實的力量。（編輯：李亨山）1090103

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