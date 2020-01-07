基隆輔選 韓國瑜：若我當選貪官汙吏會很痛苦

（中央社記者余祥基隆7日電）選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜今天到基隆輔選立委候選人宋瑋莉，韓國瑜說，若他當選總統，希望台灣有清廉政治的人會很高興，但貪官汙吏會很痛苦。

至於韓國瑜日前稱國二看女同學小腿，挨批失言，韓國瑜說，那一年他才15歲，很真切、誠實跟大家分享生命歷練、心理變化，沒有其他聯想，有心人過度解讀他也沒辦法。

韓國瑜上午陪同宋瑋莉參拜基隆慶安宮、奠濟宮，慶安宮主委、民進黨副總統候選人賴清德舅舅童永夫婦也前來迎接並陪同參拜。

韓國瑜會後接受媒體聯訪時，對總統蔡英文9日也要前進基隆，是否有互別苗頭意味，韓國瑜說，沒有互別苗頭，選舉就是這樣。

媒體詢問，蔡總統昨天批評韓國瑜把政見會、辯論會所有時間都拿來罵她，還說若韓當選，親中人士會最開心。韓國瑜對此回應，若他當選總統，希望台灣有清廉、乾淨政治的人會最高興，但貪官汙吏會非常痛苦。

至於駐日大使謝長廷說，韓辦每次什麼事情都扯到他，可以讓他好好做外交嗎。韓國瑜反問，「謝長廷什麼時候變成這麼純潔的人，跟我們的印象不太一樣」，謝長廷前不久不是還在評論國內選舉，一個駐外大使可以這樣品頭論足嗎，他應該先檢討一下自己。（編輯：林淑媛）1090107