批選戰資源不對等 韓國瑜：得網軍不會得天下

（中央社記者余祥宜蘭縣7日電）選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜今天走訪基隆、宜蘭，為立委候選人宋瑋莉、呂國華輔選做最後衝刺；韓國瑜說，這場選戰跟民進黨資源不對等，但他始終相信得民心者得天下，得網軍者不會得天下。

韓國瑜上午在基隆造勢活動時表示，今天是平常上班日，但現場仍有非常多的民眾相挺，基隆人像石油一樣冒出來，證明民心思變。

韓國瑜說，這場選舉是寶貴的民主學習之旅，蔡總統和民進黨不只有海陸空三軍，還有第四軍網軍，資源不斷，加上抹黑、抹黃配合假民調，資源不對等，就好像拳擊手上擂台，對方有飛彈導彈，「我們只拿指甲刀」，所以乾脆閉著眼睛打，並喊出民調蓋牌，他相信得民心得天下，而不是得網軍得天下。

韓國瑜說，民進黨永遠把選舉跟抹黑當成雙胞胎，過去他們用奧步嘗過太多甜頭，執政時大撈特撈，但到了選舉卻交不出成績單，只好講韓國瑜的壞，他們不知道奧步的效果越來越差，以前在高雄一日一黑，現在是每秒都在黑他。

韓國瑜下午至宜蘭為國民黨立委候選人呂國華站台，宜蘭女婿、國民黨主席吳敦義也到場支持。

韓國瑜說，宜花東未來的發展，要在不污染環境的前提下，全力衝刺經濟、辦好教育、發展地方建設。

他強調，台灣要改變一定要開放，要讓下一代年輕孩子與國際接軌，故總統蔣經國創建了十大建設，若「國政配」當選，他將啟動最大規模的人才培育計畫，除小一啟動中英雙語教育，大學生、碩士生出國交換，軍公教出國學習，還要鼓勵公私立大學跟國外學校合作，讓國外大學來台設分校。

韓國瑜說，宜蘭是民主聖地，一定要衝破烏雲，讓世界尊重台灣，找回台灣光榮感。（編輯：黃國倫）1090107