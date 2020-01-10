蔡總統新北市車掃拜票 強調愛和團結勿仇恨

（中央社記者游凱翔台北10日電）選戰倒數最後一天，總統蔡英文今天上午赴土城、板橋地區掃街，蔡總統強調，國民黨總統候選人韓國瑜的支持者與她的支持者很多都是家人，要用愛和團結來選舉，不要去仇恨對方。

選戰倒數最後一天，蔡總統最後衝刺掃街拜票，上午先赴土城區替尋求連任的新北市第10選區（土城、三峽）立委候選人吳琪銘車掃拜票，緊接再前往板橋替一樣尋求連任的羅致政、張宏陸等人站台，車隊沿途行經土城裕民路、青雲路、板橋雙十路、文化路等處，多名支持者自發性的持文宣看板在街上替蔡總統加油，相當熱鬧。

蔡總統在土城替吳琪銘掃街前致詞表示，今天是選前最後一天衝刺，看到這麼多人在此替她和吳琪銘加油，她要說謝謝，也會繼續拚、繼續贏。同時今天也是全國大車掃的最後一天，將行經土城、板橋、三重跟台北，為什麼是土城，因為土城很重要，希望吳琪銘能順利當選，蔡英文也能夠連任。

蔡英文說，大家對吳琪銘都很熟，吳琪銘的在地經營沒有人可以比，不僅照顧大家，也很認真、很實在，這種好立委應該要送去立法院替大家服務，對她來說，吳琪銘很重要，蔡英文繼續執政需要吳琪銘在立法院的支持、當她的後盾。

蔡英文詞時也提到「四個注意」及「三個一定」。

四個注意部分，分別是，注意不要懷疑自己，因為民進黨的路線是正確的，民眾的選擇也是正確的；注意不要低估對手，因為他們最後一定會集結起來；注意不能仇恨對方，因為韓國瑜及蔡英文的支持者很多都是家人，要用愛和團結來選舉；注意勿分散力量，要團結到最後。

三個一定部分，則是一定要回家、一定要拉票、一定要投票。蔡總統最後表示，很多支持者在最後階段都會焦慮跟緊張，但沒關係，如果感到焦慮就要出門去拉票，也呼籲晚上的選前之夜大家站出來，只要團結就一定會贏。（編輯：楊凱翔）1090110