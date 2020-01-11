桃園立委選舉 綠藍席次從4比2變成3比3

2020總統及立委選戰，民進黨大獲全勝，桃園市長鄭文燦（前右5）11日晚間率桃園市民進黨籍立委候選人在北區競選總部舉行記者會，感謝所有支持者，現場歡聲雷動，洋溢勝選喜悅。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月11日

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市立委選舉結果出爐，在6個選區中，國民黨順利拿回桃園區席次，讓綠藍的立委席次從4比2變成3比3，現任立委鄭寶清、蔣絜安、吳志揚及陳學聖都中箭落馬。

桃園市早年的政治版塊呈現「藍大於綠」，但是在2014年桃園升格後的首屆市長選舉中，現任市長鄭文燦擊敗吳志揚。2016年的總統副總統及立委選舉，不但總統蔡英文在桃園大勝，民進黨與禮讓支持的無黨籍立委候選人奪下4席次，讓綠藍陣營在桃園的立委呈現4比2的局面，一舉粉碎「藍營票倉」版圖。

2018年時，民進黨推派的桃園市長候選人鄭文燦，又擊敗當時的國民黨市長候選人陳學聖。這次總統大選，蔡總統也在桃園市力壓國民黨總統候選人韓國瑜。

而在桃園市區域立委方面，其中第一、第五及第六選區，分別由現任民進黨立委鄭運鵬、國民黨立委呂玉玲及無黨籍立委趙正宇取得連任，第二選區則由民進黨首次參選的新人黃世杰擊敗「老縣長」吳志揚，為綠營守住沿海立委席次。

第三選區由國民黨立委候選人魯明哲打敗民進黨立委候選人彭俊豪，國民黨立委候選人萬美玲則是打敗鄭寶清奪回第四選區的立委寶座，讓綠藍陣營立委在桃園市呈現出3比3的平盤局面。但現任的國民黨立委吳志揚、陳學聖，以及民進黨立委鄭寶清與蔣絜安都中箭落馬。

鄭文燦指出，2020總統大選關係台灣民主的未來，感謝桃園鄉親給蔡總統最大的支持，總統票數在桃園大幅領先，6席立委奮戰到底的精神也值得尊敬。

桃園市競選總部執行總幹事呂林小鳳表示，桃園市這次在總統選舉的開票結果，蔡總統在桃園市的得票率仍低於全國平均，但也看得出來，在鄭文燦政績牌持續發酵下，桃園市民在投票中給予民進黨政府高度肯定。

至於區域立委的席次，她說，相較2016仍維持一半，同時也有桃園市政府前民政局長湯蕙禎順利擔任不分區立委，為桃園增加一席生力軍，未來桃園市仍會持續建設，大步向前。

國民黨桃園市黨部主委、市議會議長邱奕勝表示，跟4年前的總統副總統及立委選舉相比較，桃園能夠穩住原有席次再多爭取一席，代表市黨部提名機制中推薦的候選人獲得地方鄉親認同，雖然結果跟預期仍有所落差，但會更努力爭取鄉親支持，市黨部會虛心檢討並研究看下一步怎麼走。‪（編輯：李錫璋）1090111‬