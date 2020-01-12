接見日議員 總統：盡最大力量維持兩岸和平穩定

（中央社記者溫貴香台北12日電）總統蔡英文今天接見日本訪賓表示，做為區域的一份子，會盡最大的力量來維持兩岸的和平穩定，並強調將在「和平、對等、民主、對話」的原則下，與中國開啟對話，希望可以持續改善兩岸關係，以維持區域的和平與穩定。

蔡總統下午在寓所接見日本首相安倍晉三胞弟、眾議員岸信夫等一行，由台灣日本關係協會會長邱義仁陪同，國家安全會議秘書長李大維也在座。

總統首先歡迎訪賓們在這個很好的時刻到台灣，也非常感謝訪賓的恭賀。總統說，這次選舉確實展現了台灣人民的意志，人民也希望透過這次投票的過程，表達捍衛民主的決心。

談及區域安全，總統表示，做為區域的一份子，會盡最大的力量來維持兩岸的和平穩定，讓這個區域能夠更加和平及穩定。昨天她也呼籲中國當局，應該要去理解台灣人民的想法，尤其是年輕世代的想法。她強調，在「和平、對等、民主、對話」的原則下，與中國開啟對話，希望可以持續改善兩岸關係。

總統強調，非常期待有機會能跟日本持續發展更緊密的關係，共同維持區域的和平穩定。除了在安全與經濟方面的合作外，台日關係近年來也越來越緊密，台日兩國有越來越多的觀光客互訪，尤其是今年的東京奧運即將在今年舉辦，相信會有很多的台灣人到東京去看奧運比賽。

總統藉此機會預祝今年東京奧運一切圓滿順利，並且希望看見選手們都能有很好的表現。

總統提及，今天在場有幾位來自山口縣的議員，過去她也曾造訪過山口縣，山口縣除了有相當的歷史意義外，當地的風景、文化與人情都令她留下深刻的印象。

聽聞訪團一行即將前往台南訪問，總統告訴訪賓，台南不僅深具地方特色，也是台灣的文化首都，特別是有許多美食，去年再次登上日本著名的雜誌封面，現在大阪的街頭看板介紹許多台南最有名的特產與景點。她很高興訪賓要親身去體驗台南的文化跟生活，並預祝台南之行一切順利、愉快。

岸信夫指出，這次的選舉剛開始可以說是非常嚴峻，但蔡總統取得最終勝利，獲得817萬多票的大幅領先，相信這是總統第一任的政績廣受人民的支持，以及總統在選戰過程中所展現的高度決心，獲得大多數台灣人民的支持。

岸信夫眾議員指出，總統在選戰中多次提到，這次的選舉，是人民捍衛民主與自由的選舉。從去年的香港反送中問題，以及中國在區域的舉動等，日方都高度關注。

他說，日本與台灣、美國一樣，都著眼自由、民主的印太戰略，相信這是維護這個區域自由民主一個非常重要的基礎。他期盼台灣在維護區域和平穩定的過程中，能夠扮演更重要的角色。（編輯：楊凱翔）1090112