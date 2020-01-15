黃金鼠搭配起司 蘇揆新春福袋走可愛風

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）農曆新年將至，由於今年是鼠年，行政院福袋以卡通版黃金鼠為主題，封面印有「2020平安幸福鼠於你」的字樣，封底是黃色的起司圖樣，翻開之後，還可見到身穿紅衣的蘇揆與夫人向大家拜年。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午召開記者會說明行政院長蘇貞昌的賀歲福袋時表示，今年是2020年，諧音「愛你愛你」，行政院已印製4萬份福袋，蘇貞昌將在過年期間發送給民眾，具體時間將於蘇貞昌臉書公布。

今年是鼠年，Kolas說，蘇貞昌親自挑選可愛版的黃金鼠作為福袋主題，由紅色搭配金色，給大家喜氣洋洋的感覺，老鼠一手拿糖葫蘆、一手拿起司。福袋封底也是黃色的起司造型，上面寫著「Say Cheese! It’s the Year of the Rat! 行政院祝您新年快樂」，並附上新台幣一塊錢，象徵「一元復始，萬象更新」。

不僅於此，翻開福袋後，在紅色背景下，有一個「福」字，還可見到蘇貞昌與妻子詹秀齡的Q版合照，兩人身穿紅衣向大家拜年，祝大家新年快樂，並希望台灣國泰民安。

除了福袋，Kolas說，蘇貞昌也準備賀年的回卡。卡片同樣是以紅底、燙金色的設計為主，卡片內頁以起司為背景，共有中、英文兩種語言，上面寫著「嶄新的一年，期待與您繼續衝、繼續拚，台灣繼續向前進！」並祝福「鼠年行大運」。（編輯：郭萍英）1090115