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首頁 / 政治

王立強案 蔡正元：騙子戲碼

最新更新：2020/01/16 12:17
前國民黨副秘書長蔡正元（圖）捲入王立強共諜案，他16日凌晨在臉書發文指稱是「騙子的戲碼」。（中央社檔案照片）
前國民黨副秘書長蔡正元（圖）捲入王立強共諜案，他16日凌晨在臉書發文指稱是「騙子的戲碼」。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北16日電）前國民黨副秘書長蔡正元捲入王立強共諜案，他今天凌晨在臉書發文指稱「騙子的戲碼」，不要以為編造假共諜，到處污衊人贏得選舉，就可以稱心如意保平安。

澳媒日前揭露，蔡正元、孫天群涉嫌威脅共諜王立強改口反咬民進黨。蔡正元日前召開記者會公布孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的通話視訊，否認威脅王立強。

蔡正元今天凌晨在臉書上痛批，這是騙子的戲碼，一個想騙錢和騙居留權的騙子，一個充滿邪惡的偏激澳媒，兩個極端的澳洲媒體人和騙子共謀，Nick McKenzie（澳洲記者）和周安瀾（澳大利亞戰略政策研究所研究員）導演一齣假共諜的戲碼。

蔡正元說，3人被錄影錄音，證實3人都謊話連篇，還想靠變造手機截圖，繼續演出。他不是神隱，不是不接電話，是重感冒懶得理會。

蔡正元表示，用假共諜陷害正當的商人，真兇還沒浮出，不必急，讓子彈飛一飛，不要以為編造假共諜，到處污衊人贏得選舉，就可以稱心如意保平安。

他最後說，台灣的媒體人也一樣，不要忘記，不管信仰什麼宗教，舉頭三尺有神明。

澳大利亞戰略政策研究所研究員周安瀾10日在推特公布孫天群與王立強對話訊息截圖，內容包括蔡正元回應3點承諾，讓大陸撤銷王立強的通緝、不干擾他在海外居留，有台商會替王立強清償債務、讓大陸輕輕處理王立強的司法責任，可自由進出大陸等。

但蔡正元日前回應表示，截圖經過變造，且3項承諾是王立強提出的要求。（編輯：張良知）1090116

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