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立院協商109年度總預算案 通案刪減246億元

最新更新：2020/01/16 18:19

（中央社記者陳俊華台北16日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商，研商「109年度中央政府總預算案」相關事宜，朝野黨團達成共識，通案刪減約新台幣246億元；通案減列大陸地區旅費40%、政令宣導費15%。

109年度中央政府總預算案歲入編列2兆1022億元，較108年度預算數增加1098億元，約增加5.5%；歲出2兆1022億元，較108年度預算數增加1042億元，約增5.2%。

蘇嘉全下午召集朝野協商時，藍綠在政令宣導費等方面交鋒，蘇嘉全說，大家都要「say goodbye」了，在這吵架一點意義都沒有。

至於通案刪減部分，蘇嘉全提到去年是1.16%、240億元，建議能不能維持在1.16%到1.17%左右；國民黨團總召曾銘宗則說，要照去年的比例1.19%，或至少通刪250億元。最後，蘇嘉全說，給院長一個面子，通刪1.17%、246億元。

朝野黨團接著達成總預算案處理共識，包括通案減列大陸地區旅費由30%提高到40%、政令宣導費由5%提高到15%、國外旅費及出國教育訓練費5%、委辦費3%、房屋建築養護費4%、車輛及辦公器具養護費4%、設施及機械設備養護費4%、軍事裝備及設施4%、設備及投資5%、對國內團體之捐助與政府機關間補助4%、對地方政府之補助3%。（編輯：黃國倫）1090116

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