蔣萬安：未規劃參選黨主席 但不缺席黨內改造

國民黨立委蔣萬安19日前往台北市草埔市場謝票，緊握攤販的手。他也表態未規劃參選黨主席，但絕不缺席黨的改造工程。中央社記者王承中攝 109年1月19日

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨立委蔣萬安今天表示，目前他沒有規劃參選黨主席，但是他絕不缺席黨的改造工程。至於是否參選台北市長，蔣萬安僅表示，現階段專心扮演好強力監督政府的在野黨立委角色。

蔣萬安上午前往台北市草埔市場謝票，對於國民黨黨主席改選，他表示，目前沒有規劃參選黨主席，但是絕不缺席黨的改造工程。

蔣萬安指出，國民黨改造關鍵在於決策核心的模式，未來如何讓黨內決策機制能更快速反應民意變化且更貼近民意，這才是關鍵。不論誰擔任黨主席，如何協助黨內決策更貼近民意，才是當務之急。

外傳前副主席郝龍斌將參選，蔣萬安表示，與其討論接下來的人選，不如討論更重要的決策方式，提出讓民眾更有感、更貼近民意的論述。國民黨在很多方面都要進行改造，包含基層組織、吸納人才、廣納年輕人等，都要通盤檢討、反省改造。

媒體詢問，是否要參選台北市長，蔣萬安指出，現階段專心扮演好強力監督政府的在野黨立委角色。對於搬辦公室是否是要避開國民黨不分區立委當選人吳斯懷，蔣萬安說，完全子虛烏有，他早在抽籤前就跟國民黨立委黃昭順辦公室協調交換辦公室。

面對台北巿第3選區民進黨立委候選人吳怡農敗選，謝票人氣卻爆表，蔣萬安表示，吳怡農非常優秀，兩人本來就認識，也有共同的朋友，吳怡農在選戰過程提出很多很好的建議及政見，未來他會協助幫忙推動。

對於高中同窗、民進黨桃園市第二選區立委當選人黃世杰即將成為同事，蔣萬安指出，非常高興，黃世杰是他高中很好的朋友，兩人高中同班兩年。黃世杰非常優秀，一直都是班上第一名，在律師高考也是狀元，法學素養沒有話說，他很恭喜黃世杰能順利出線。

有媒體詢問，這次大選民進黨是否利用香港反送中，蔣萬安表示，勝敗都有很多因素，絕不是單一原因，對國民黨來講，必須深刻檢討、全面反省，非常多面向必須好好思考，接下來當務之急是要做什麼改造，這才是重要。

媒體追問，有美商希望台灣開放美豬、美牛進口，蔣萬安指出，絕大多數民眾都不希望拿生命健康安全當作政治利益的籌碼交換，這一點非常清楚。

蔣萬安上午前往台北市草埔市場謝票，並發放自行印製的「福鼠萬事安」春聯，不少民眾爭相與蔣萬安握手、合影及索取春聯，還有民眾在蔣萬安面前高喊「選黨主席、選總統」，蔣萬安則微笑表示，他會好好做事，努力打拚。（編輯：楊凱翔）1090119

國民黨立委蔣萬安（前中）19日在台北市松山區草埔市場謝票，並準備春聯發放給民眾。中央社記者裴禛攝 109年1月19日

國民黨立委蔣萬安（前右）19日台北市草埔市場，向現場攤商一一握手謝票。中央社記者裴禛攝 109年1月19日

國民黨立委蔣萬安（前左）19日前往台北市草埔市場謝票，與攤商、民眾握手致意。中央社記者裴禛攝 109年1月19日