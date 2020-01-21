遭指涉參與協調潤寅貸款 曾銘宗澄清與他無關

（中央社記者郭建伸台北21日電）國民黨代理秘書長、立委曾銘宗遭爆參與協調潤寅公司向公股銀行貸款，但他發出聲明，稱媒體報導內容與實際狀況有出入。曾銘宗受訪說，可能是接任秘書長才有人抹黑，呼籲外界不要政治操作。

鏡週刊報導，曾銘宗在2019年4月11日於立法院青島一館會議室開會，針對潤寅貸款問題邀集台企銀、一銀及華南銀3間公股銀行高層協調，要求3家銀行對潤寅即將到期的貸款展延3個月，結果就讓潤寅公司負責人楊文虎及王音之夫婦，得以在6月東窗事發前落跑出境。

但曾銘宗發表聲明指出，他不認識潤寅公司負責人，去年4月之所以接受陳情，是因其他委員接受陳情後不瞭解金融實務，才拜託轉介接待陳情。

曾銘宗聲明表示，協調中公司陳述是出口伊朗的中小企業，多年來營運穩健，且與銀行往來正常順利，當時因美國強化對伊朗經濟制裁，致國內銀行不敢承辦來自伊朗的滙款，已經嚴重影響該公司正常業務，而同期間也有星展銀行等外商銀行反映，諸多國內中小企業面臨相同問題。

聲明也提到，基於協助中小企業困境，才安排該公司與往來銀行說明；銀行說明後，他認為是否願意協助宜由銀行專業自主判斷，因此並未發出任何正式會議紀錄，況且協調會全程有錄音存檔，媒體所報導的相關文件，似有疑慮將進一步追查了解。

曾銘宗受訪時說，週刊報導稱他強力施壓，甚至扯到2020選舉，但都沒有這些事情；由於協調後他認為應由銀行本於專業自主決定，所以沒有會議紀錄，但週刊卻刊登有會議紀錄，他不知道從何而來。

對於檢調將押謝楊文虎跟王音之回台，曾銘宗直言「很好」，表示潤寅公司涉嫌詐貸，檢調依法偵辦，該處以重罪就處以重罪。

曾銘宗認為，可能是他最近接任秘書長，有些人就把此事泛政治化放大，故意扭曲抹黑。他呼籲，選舉已過，外界不要再泛政治化操作。（編輯：鄭雪文）1090121