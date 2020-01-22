遭點名參選國民黨主席 江啟臣：31日前有答案

（中央社記者趙麗妍台中22日電）國民黨內改革聲浪不斷，立委江啟臣被點名為黨主席人選之一，江啟臣今天說，不會缺席黨內改造工作，但自己應該在什麼位置發揮最大貢獻，過年會好好思考，1月31日前會有答案。

國民黨2020總統大選敗選，黨內改革浪潮高漲，前新北市長朱立倫、江啟臣都是被點名的黨主席人選之一。江啟臣今天在豐原服務處接受媒體聯訪表示，需慎重思考自己目前的角色和當下工作如何調配，以及自己應在改革路上放在什麼位置，才能發揮最大貢獻，他會認真思考，並向前輩、朋友多請益，再做決定。

江啟臣指出，選舉結束後，很多中生代都認為朱立倫這時若能出來帶領，是很好的的人選，朱立倫對黨的改革很關心，也很在意黨內未來世代銜接的工程，但對於朱立倫是否有意願擔任黨主席，他給予充分尊重。

江啟臣坦言，自己之前也和朱立倫見過面，討論過黨面臨的問題，現階段最重要的，是不要讓改革只是喊假的，不要讓人民覺得改革只是重選黨主席或換一批人。

江啟臣也表示，國民黨目前要檢討的應該是貼近大環境改變、時代的改變，而非過去每次選後檢討選戰策略或是選舉技術，應該檢討黨的結構性改變、改造，「這絕對是年輕黨員、中生代的責任」。

江啟臣強調，「個人不會缺席國民黨改變、改造的工作」，他也同意其他人提出的「改造比改選還要重要」，必須檢討、改變、改造，重新找回人民對國民黨的支持跟信任，黨的改造工程需要大家共同參與。（編輯：洪學廣）1090122