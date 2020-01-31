吳怡農啟動再學習之旅 擬成立協會全國走透透

參選台北市立委失利的吳怡農31日上午接受廣播媒體專訪表示，預計一兩週內將遞件成立協會，全國走一趟啟動再學習之旅，透過客廳會或演講會分享台灣所面臨的挑戰與威脅。中央社記者裴禛攝 109年1月31日

（中央社記者溫貴香台北31日電）參選台北市立委失利、人氣仍超高的吳怡農今天說，預計一兩週內將遞件成立協會，全國走一趟啟動再學習之旅，透過客廳會或演講會分享台灣所面臨的挑戰與威脅。

吳怡農上午接受廣播媒體專訪談到未來前途規畫表示，將推動成立一個協會社團法人的型態，推動下修公民權至18歲等議題，協會是作為將來推動議題或公民運動的組織。

被問到協會何時成立，吳怡農說，這一兩個星期就會遞申請書，協會成立後將推動的議題，包括台灣面臨的軍事威脅不是昨天才發生而是長期累積的問題，兩岸軍事逐漸失衡，希望社會大眾更了解台灣在國防方面所遭遇的挑戰。

吳怡農說，接下來，打算全國走一趟，要做兩件事情，第一，與全國朋友分享在選舉期間看到的故事，這些走過的路再走一遍，算是再學習，看看台灣各角落這6、7年來的變與不變；第二，與選區外的朋友，分享他看到台灣所面臨的最重要挑戰，作為公民可以做些什麼，一起因應這些威脅。

他表示，國際社會也在看台灣人與台灣社會有無決心保護自己，過去選舉4個月談亡國感，選完了，但問題還沒有解決，因此協會成立後，他將全國走一趟，到各縣市透過客廳會、演講場合，與民眾分享所看到的威脅、可以做哪些政策與需要民間社會做什麼。

主持人問吳怡農沒選上但吳斯懷當上立委心中是否不平衡，吳怡農說，這不是平衡不平衡的問題，而應推動保護國家安全權限的體制建構，至今能公開呼籲吳斯懷辭職，但也知道吳斯懷應該不會辭職，不過國民黨內有些聲音，希望吳斯懷不要加入國防委員會，不論吳斯懷辭職與否，還是要推動國家安全權限管理的機制，這不是針對吳斯懷而是不分黨派。

此外，針對不入閣的說法，吳怡農指出，沒有資格談入不入閣，根本沒有談到這件事情。（編輯：林興盟）1090131