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首頁 / 政治

防範假訊息 總統副總統宣導正確使用口罩

最新更新：2020/01/31 17:39
蔡總統在臉書分享口罩使用方法以及防疫的相關知識。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
蔡總統在臉書分享口罩使用方法以及防疫的相關知識。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文與副總統陳建仁親上火線宣導口罩使用正確知識，陳副總統以抗SARS經驗表示，有發燒等症狀或沒症狀但要進出醫院一定要全程配戴；出入通風不良、擁擠密閉空間或本身有慢性病的人，則「建議配戴」。

民眾對口罩使用與防疫相關知識，總統蔡英文下午透過LINE詢問副總統陳建仁，並以「大仁哥」稱呼副總統詢問以抗SARS的經驗提供口罩使用的正確知識。

防疫資訊

副總統表示，有發燒、咳嗽、流鼻涕等症狀，或沒症狀但要進出醫院時，請一定要「全程配戴」！出入通風不良、擁擠密閉空間，或本身有慢性病的人也「建議配戴」。健康的民眾，則不需要隨時戴口罩。

總統回說，量體溫、勤洗手、少去人多密閉的地方也很重要。

陳副總統提醒民眾，配戴有醫療器材許可證字號的「一般醫用口罩」就可以了，不需要配戴N95口罩。總統則說，N95口罩要留給第一線醫護人員。

副總統表示，如果手邊沒有小朋友口罩，小朋友可使用成人口罩，只要把耳朵上的掛鉤打個小結，並把鼻樑片壓好就可以使用。

總統表示，這幾天，我們要多多宣傳正確的防疫資訊，也請大家多留意，別誤傳假訊息。（編輯：蘇志宗）1090131

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