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首頁 / 政治

武漢肺炎紓困 政院：是否訂特別條例持開放態度

最新更新：2020/02/11 19:27

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院今天召開跨部會會議，討論是否因應武漢肺炎訂定特別條例與特別預算進行產業紓困，行政院發言人Kolas表示，目前尚未定案，行政院持開放態度，定案後將盡快對外說明。

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）晚間轉述，有關是否訂定特別條例，今天由行政院秘書長李孟諺召集相關部會，針對各自整理出的紓困與防治措施提出簡報，包括交通經濟、農業、教育、內政、財政、法務、勞動、衛福、國防、文化、海洋、公平會等部會參與，各部會意見多元，除紛紛提出紓困的需求，也提出法制化的建議。

Kolas指出，有些部會只有紓困需求，並主張現有行政措施與法規已可解決，有些部會針對防治措施提出立法建議，會議結束前對於是否訂定特別條例尚未定案，紓困所需的預算規模也仍變動討論中，將於下次會議再議。行政院持開放態度，定案後將盡快對外說明。

另外，Kolas表示，行政院長蘇貞昌今天主持有關交通部針對觀光、運輸、旅宿業的紓困方案，會議結束時也指示交通部盡速再盤點細節、再議。若討論順利，可望於13日行政院會提出報告。（編輯：蘇龍麒）1090211

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