國民黨團拜會民眾黨團 林為洲：18歲公民權有共識

（中央社記者王揚宇台北13日電）國民黨立法院黨團今天拜會台灣民眾黨立法院黨團。2黨黨團總召會後表示，針對18歲公民權的修憲有共識；國民黨團書記長蔣萬安則說，今天有就紓困條例進行討論，大方向上有共識。

國民黨立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安今天拜會民眾黨立法院黨團，進行閉門會議約20分鐘後，一同對外說明會談內容。

民眾黨團總召賴香伶說，民眾黨是國會新兵，很高興國民黨團給他們很多建議以及議會運作上的經驗談，今天大家交換幾個意見，包括在國會改革部分，期待國民黨團對於公民權年齡下修的修憲案能夠一起合作，新會期一起努力。

林為洲說，公民權下修18歲，基本上是完全有共識，現在是修法技術問題，國民黨團會參考民眾黨團「一憲二法」的修法方式，包括共推版本，這都有可能。

因應武漢肺炎，國民黨團推出紓困條例草案；賴香伶指出，會議中也有就此交換意見，「雖然我們都是在野黨，我們在意財政紀律、財政監督，錢要用在刀口上，讓紓困、救勞工也好，真的能夠苦民所苦，發揮有限資源的救急」，若將來院版推出紓困條例有不足的地方，在野黨本來就要提出補充性或能預見未來的政策措施。

蔣萬安則說，會議上對於紓困條例有進行溝通，幾本上大家有些共識，包括防疫、對於受影響的民眾與企業給予紓困協助，這些方向一致，而民眾黨團提出，若有防疫紓困應採追加預算，這些都可以來討論。（編輯：紀淑芳）1090213