政院：中小企業不減薪裁員 享500萬貸款利息補貼

（中央社記者顧荃、葉素萍台北17日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，行政院政務委員龔明鑫今天說，為協助中小企業，若企業不減薪、不裁員，將享有最高500萬元的貸款額度，政府提供十成信用保證與全額貸款利息補貼6個月。

蘇貞昌在13日行政院會中指示，擬定因應武漢肺炎紓困的特別條例和特別預算，為期1年，預算規模初步匡列上限600億元，經費來源由歷年累計的歲計賸餘和主計總處籌措財源支應。特別條例草案預計在20日行政院會提出，通過後再送立院審議。

龔明鑫下午召開記者會說明產業紓困措施，方案內容包括融資與貸款、就業與人力，以及稅務協助三部分。

在融資與貸款方面，龔明鑫表示，對中小企業提供3項利息補貼措施，第一是舊有貸款將給予還款展延，以及利息補貼1年，利息最高補貼到中華郵政公司1年期定存機動利率（1.06%）。

第二，企業若承諾不減薪、不裁員，如需要周轉金，企業將有最高新台幣500萬元的貸款額度，政府將提供十成信用保證，與全額貸款利息補貼6個月，利息最高補貼到中華郵政公司2年期定存機動利率再加1%（2.095%），期間免收保證手續費。

第三，若疫情到可以控制的階段，產業振興需要貸款，經濟部會提供8到9成的信用保證，並按中華郵政2年期定期儲金機動利率（1.095%）補貼利息1年，期間免收保證手續費。

龔明鑫說，政府還有「防疫千億保」措施，經濟部編列100億，十倍保證，信保基金可保證的企業貸款總金額達1000億，協助企業取得融資；中央銀行並已在5日發布票信從寬處理措施，在6個月緩衝期內，紓困業者若存款不足發生退票，不會被立即通報為拒絕往來戶。

龔明鑫表示，另外金融機構辦理疫情相關貸款與信用保證，有免責條款，若非故意、重大過失或舞弊造成的呆帳損失可免責；各公股行庫則提出企業專案融資，資金加總超過500億以上。

龔明鑫強調，紓困融資、信保是所有行業都可以適用，包括內需型產業、製造業、其他行業等，皆可適用。

就業與人力方面，龔明鑫說，若企業需要減班休息，也就是俗稱的「無薪假」，還是有基本工資，並非無薪。勞動部將主動聯繫放無薪假的企業，由就業安定基金提供員工訓練津貼或薪資補貼，每家最高補助190萬元；至於沒有放無薪假的企業，各部會也加碼提供人力訓練的規劃和補助。

在稅務方面，龔明鑫說明，政府將從寬認定營業收入減少，並主動公告延長納稅期限，提供分期或延後繳納；另外，員工放防疫照顧假，原則是給假不給薪，若企業仍給薪，可加倍扣抵營所稅。

至於若有人因防疫須被隔離，政府是否提供生活津貼補助。龔明鑫回應，目前有在討論。（編輯：趙蔚蘭）1090217